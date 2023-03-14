盼打破冷凍期　民進黨團：發現金「預登記、防詐騙」

▲民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會上周初審攸關普發現金6000元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，因仍待協商，估最慢將於4月11日三讀。民進黨團幹事長鄭運鵬14日表示，樂見在野黨團支持儘早展開協商，民進黨團力主盡快通過，也提醒行政院必須提前做好「預登記、免塞車、防詐騙」的準備。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「6000元領現金預登記、少排隊、反詐騙」記者會。

鄭運鵬表示，行政院目前規劃5種領取現金的方式，弱勢領國保、勞退者可以不用登記，但仍有2000萬國人需要登記才能領現金，希望行政院要先建置「預登記」系統，做好臨櫃、網路、手機等分流，避免後端領錢時塞車；此外，針對民眾到ATM領現金時，若發生現金不夠、標示不足的狀況恐蠻煞風景的，要求政院應確保現金足夠。

鄭運鵬提醒，現在已經有很多詐騙的訊息出現，不要讓發現金的美意反而變成詐騙集團上下其手的空間，因此，不管在社群平台、傳單、簡訊上面，都應慎防詐騙，讓國人領的安心、用的開心；民進黨立委劉世芳補充，有些詐騙簡訊會出現「假的行政院標示」以及「簡體字」，很多民眾看到「預先登錄」文字就點擊進去，落入詐騙集團釣魚陷阱，恐使資訊外流，甚至財產損失，另提醒行政部門多宣導反詐騙專線165資訊，「自己的錢財自己顧，這非常重要！」

財政委員會召委、民進黨立委林楚茵說明，上周疫後特別預算案已經送出委員會，接下來只要經過朝野協商，民眾就可以提領期盼已久的現金 ，不過，現在相關詐騙簡訊已經開始出現，行政部門應慎防。她說，立法院朝野共識很高，朝野協商向來有1個月的冷凍期，但在高度共識下，1個月的冷凍期是可以打破的，既然如此，行政部門就應該儘速回應民眾需求，提早準備「預登記」系統。