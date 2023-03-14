台中女吃不到早餐氣炸　回家拿拖鞋丟店家！恐挨罰1萬8

▲台中一名女子疑似因買不到早餐生氣，竟返家持拖鞋丟店家洩恨。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一名31歲徐姓女子6日近7點想到北區某早餐店消費，店家告知尚未開始營業需要稍等，不料女子突然大暴走，朝著店員大吼大叫，甚至返回家中拿2隻拖鞋朝店裡大門口丟擲，店家將影片PO上網路指出，「竟回家拿拖鞋來丟？好在沒有傷及員工和客人，已報警！」店家透露，當下女子並未點餐，先是來詢問「營業了沒？」得知尚未營業便大暴走。

店家監視器可見，當時室內椅子仍放在桌上，明顯可見尚未開始營業，店家也在官方粉專貼出營業時間，就是7點才開始。業者將影片發上臉書指出：「我是台中早餐店家，餐點完售告知已完售，此人竟然回家拿拖鞋來丟！？」不過今日店家澄清，該女當下尚未點餐，是因尚未營業，告知女子此事，對方才突然生氣。

第二分局指出，位在北區大德路上的早餐店6日7時1分向警方報案，遭一名女子先是朝店員吼叫，又將拖鞋丟進店內，影響店家營業而報警，員警到場後該女已經騎車逃離，經調閱監視器，鎖定為一名31歲徐姓女子，疑似因無法購買早餐與店家發生爭執，現場並無造成損害，店家暫不追究。

警方表示，徐女此脫序行為已經違反《社會秩序維護法》第87條，加暴行於人者，處新台幣18000元以下罰鍰，目前已通知徐女到案說明，以釐清案情，並將告誡不得任意滋擾店家。