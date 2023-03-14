基隆三合一上半年定期會報　謝國樑籲落實模擬機制通力合作

▲基隆市長謝國樑主持三合一會報上半年定期會報。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市2023年「動員、戰綜、災防」三合一會報，昨（13日）於災害應變中心舉行上半年定期會議，由市長謝國樑主持會議，行政院災防辦公室主任吳武泰列席，提出「災害訊息傳遞與災情通報」、「重大災害搶救與傷病患救護」、「災民疏散收容與安置作為」、「災後復原重建」面向，藉由平時模擬機制通力合作，強化指揮應變效能，落實全民防衛動員工作。

會報開始前，謝國樑先頒發年度新任委員聘書，包括市府局處首長、多位區長及部立基隆醫院、台電基隆營業處、軍事單位等代表，還頒獎表揚後備軍人資料清查作業績優單位中山區公所，謝國樑盛讚同仁用心協力，深受上級好評。

▲基隆市長謝國樑頒發年度新任委員聘書。

謝國樑提醒，對於備援資源與裝備，應及早思考因應預備，以利各項狀況發生時，降低民生影響程度，對於會報工作執行，他叮嚀相關工作重點，確實依期程管制辦理，藉由平時模擬機制通力合作，推演災害發生議題，強化指揮應變效能，落實全民防衛動員工作。

此外，會報針對模擬發生震度六級以上強震發生災情，分別提出「災害訊息傳遞與災情通報」、「重大災害搶救與傷病患救護」、「災民疏散收容與安置作為」、「災後復原重建」面向，由市府局處和地方各機關、軍事單位進行狀況推演，期盼建立更佳默契，防患未然。