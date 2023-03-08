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他吃到「平生最可怕包子」　一咬麵團抽出14公分塑膠膜

記者黃翊婷／綜合報導

一名李姓網友7日公開3張照片和一段影片，聲稱「這是平生吃到最可怕的包子」，竟然在麵團裡面抽出一條長14公分、寬5公分的塑膠膜，雖然店家已經道歉，但他還是覺得很扯。文章公開之後，其他網友也紛紛留言表示誇張，「真的扯爆」、「這個不小心也太不小心了吧」；不過，也有人認為，既然店家已經道歉，不妨給予一次改進的機會，希望他們以後會更加小心注意。

他吃到「平生最可怕包子」　一咬麵團抽出14公分塑膠膜（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲李姓網友發現包子的麵團裡有塑膠膜。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

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李姓網友在臉書「爆料公社」的文章中提到，照片中的包子是他「平生吃到最可怕的包子」，只見包子已經被咬過一口，麵團中竟然夾著一條類似塑膠袋的薄膜，長度約14公分、寬度約5公分。

他吃到「平生最可怕包子」　一咬麵團抽出14公分塑膠膜（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲塑膠膜長約14公分。

他吃到「平生最可怕包子」　一咬麵團抽出14公分塑膠膜（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

李姓網友表示，事後他向店家反映，但沒有要求賠償，店家在電話中也有道歉，並請他將包子拿回去換，卻還是越想越覺得不對勁，「如此嚴重的疏失卻被店家講得很平常，說就是不小心、沒有注意到，真的覺得很扯，如果今天是小朋友不知道吃下肚該怎麼辦？」

文章公開之後掀起網友留言熱議，一派人和李姓網友一樣，覺得店家這個疏忽太誇張，「真的扯爆」、「這個不小心也太不小心了吧」、「太誇張了」、「之前碰過包子裡面有塑膠手套」、「這種塑膠感覺像偷懶不用剪刀剪開，而是用手撕開某種袋裝粉類的包裝」；還有不少人要求公布店家，希望店家公開道歉。

不過，也有另一派網友認為，既然店家已經道歉，當事人也沒有打算求償，事情到此為止即可，「我覺得店家有道歉我可以接受，但會希望店家多注意」、「做吃的疏失真的難免，有誠意道歉也真的不是故意的，就相信人家一次吧」。

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