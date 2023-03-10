有錢夫變AA魔人「無痛生產也要平分」　妻：還要簽小孩花費協議書

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻聲稱，丈夫婚後變成「AA魔人」，不僅去菜市場買菜要出示發票收據才能請款，就連生產想打無痛也要平分費用，好不容易將孩子生下來，丈夫又說月子中心的錢一人一半，所以月子餐也要分他一半，甚至被逼簽下小孩花費協議書，未來孩子的所有費用都採AA制，「我氣到把小孩帶回娘家住，也不願意回到他口中的那個家，現在他說他要告我，要跟我爭取小孩的扶養權，請問會成功嗎？」

▲原PO聲稱丈夫婚前很大方，婚後卻什麼都要AA制。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社臉書社團「匿名公社」的文章中提到，丈夫相貌平平，家裡非常有錢，她因為家人催促，才在親戚的介紹下與丈夫相親，交往3個月便結婚，但婚前十分紳士、什麼都願意花錢買的丈夫，婚後卻變成AA魔人，公婆也不再疼她，凡事都要斤斤計較，「結婚第一天我去市場買菜，花1000元買2天的量，一回家後婆婆看到我提大包小包的，問我說，有請店家開收據或發票嗎？」

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原PO說，原本覺得沒有必要計較這筆錢，但後來自己的財力吃緊，想要跟丈夫「請款」，竟然也被索要收據發票，理由是怕她虛報買菜錢，「去菜市場買要怎麼有收據跟發票？」除此之外，就連平時家裡使用的東西也要拿出收據發票才能向丈夫或婆婆請款一半，「我跟老公抱怨過這點，但他卻說，因為我有在上班，付一半的錢是理所當然的。」

更讓原PO傻眼的是，婆婆希望早日抱孫，她辭了工作專心在家當家庭主婦，第二年順利懷孕，卻每天都被當成傭人使喚，丈夫甚至說出「全是因為妳肚子裡的小孩是我的，不然我就要跟妳收全額了」等話，就連生產當天想要打無痛，也被要求平分費用，好不容易把孩子生下來，她覺得婆婆不可能照顧自己，於是提議要住月子中心，丈夫竟然一口答應，她以為對方終於良心發現，結果下一句話就是「月子中心的錢一人一半，月子餐也要分我一半」。

原PO表示，當下自己真的氣到無語，後來小孩接回家，還被逼簽署小孩花費協議書，也就是說，未來小孩的花費全都要AA制，「我氣到把小孩帶回娘家住，也不願意回到他口中的那個家，現在他說他要告我，要跟我爭取小孩的扶養權，請問會成功嗎？還有未來我該怎麼做比較好？」

文章公開之後吸引超過1100名網友按讚，大家紛紛留言勸原PO離婚，「光是買菜要發票收據，妳就該趁沒孩子的時候離婚了」、「我到底看了什麼」、「百分之百媽寶男，婆婆只是想要孫子而已」；不過，也有部分網友認為原PO的問題比較大，「最大的問題是妳自己，妳一開始就以為能過上富裕好日子，結果婚後，有錢人家要妳負擔妳自己享受的所有一切」。

還有一名自稱是原PO丈夫的網友留言反駁，聲稱兩人確實是相親認識的，他從未炫耀過自己的家庭背景，婚後雖然有許多磨合問題，但一直在努力嘗試解決，他很珍惜這段婚姻，希望大家不要被片面之詞誤導。然而，這則留言很快便被刪除了。

對於這對AA制夫妻的故事，有部分網友認為劇情太狗血，很像小說情節，甚至被稱為可能發展成另一個「流水席之亂」，由於內容的真實性仍有待查證，所以還是不要太快下定論比較好。