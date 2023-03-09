小三女兒尖叫「流血」！鄰居太太衝廁所幫忙　單親爸淚：太不稱職

▲單親爸不知小女兒月經來，自責不夠稱職。（示意圖／CFP）



實習記者林郁婷／綜合報導

「我是個不稱職的爸爸...」一名單親爸自責表示，沒發現就讀小三的女兒初經來，直到聽見尖叫聲才驚醒，還引來隔壁鄰居夫妻，幸好有鄰居太太支援衛生棉，並教育女兒相關知識，一直以為自己很努力，現在才知道遠遠不夠。對此，不少網友紛紛安慰他「已經很棒了」；也有人提醒，小學三年級就來月經，最好去醫院檢查一下。

原PO在「匿名公社」發文表示，早上被女兒的尖叫聲驚醒，聽到她哭著說流血了，還以為是尿床，一看發現應該是初經來了，「隔壁鄰居太太可能也是被尖叫聲嚇到，跟她先生就跑來敲門」，向兩人簡單解釋後，鄰居太太就帶女兒到廁所，確定是大姨媽來，「女兒才小三，我不知道會這麼快來姨媽，完全手忙腳亂」，家裡也沒有衛生棉。

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原PO無奈地說，幸好有鄰居太太的幫忙，還向女兒說了一些事，「雖然現在知識發達，但女兒好像還很懵懂」，自己又是個單親爸爸，「原本自認為很稱職，但今天我才發現，原來就算我很努力還是遠遠不夠，我現在對我女兒真的很愧疚。」

網友看完紛紛給予鼓勵，「加油，你已經很棒了」、「別這麼認為，辛苦您了！慢慢學習～我也是單親，雖然很多方面爸爸不理解，但爸爸永遠把我當成朋友在相處，我永遠不會覺得自己的爸爸不夠好」、「我自身也是單親爸，也是一個女兒，現在女兒已經國二了，跟我也是很親近很黏我，繼續努力別放棄，加油！」

還有不少人提醒原PO，「小三就來有點太早，有性早熟的現象，建議這位爸爸帶小孩去給醫生看一下喔，這個要看兒童內分泌科」、「爸爸，你要帶女兒去看一下內分泌科了，孩子小學三年級，以她的年紀目前來經期太早了，會影響身高發展」。

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