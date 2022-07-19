民進黨嘉義水上推選將　鄉長林緗亭＋議員江佩曄、黃榮俊

▲ 民進黨幹部齊聚相挺拚勝選營造水上大團結 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立委陳明文、蔡易餘及縣長翁章梁出席19日嘉義縣水上鄉民進黨幹部會議，表示力挺提名鄉長參選人林緗亭，議員新人參選人江佩曄及力拼連任的縣議員黃榮俊。會中請託過去支持黃榮俊的鄉親就堅定繼續票投黃榮俊，過支持林緗亭的票這改投江佩曄，期冀水上全壘打，鄉長、議員兩席全當選。

▲民進黨嘉義縣水上鄉長參選人林緗亭(圖中)，議員新人參選人江佩曄(圖左)及力拼連任的縣議員黃榮俊(圖右) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，民進黨全代會剛落幕，總統蔡英文把每一個縣市的戰將都排出來，所有戰將就定位，作伙打拼，縣長翁章梁也賦予任務，水上派出鄉長、議員黃金陣容，2022選舉要贏的漂亮。尤其縣長就任以來，推動很多老人福利，包括裝假牙等社會福利及馬稠後工業區、民雄航太基地、嘉義科學園區及水上南靖和中埔公館園區，我們有信心 在嘉義縣發展黃金時刻，水上也會大發展，用扎實的政績，大家都看得見，來爭取選民支持。

陳明文指出，蔡英文總統正式推薦五星縣長翁章梁連任，民進黨嘉義縣黨部提名鄉長候選人林緗亭，連任議員黃榮俊及新人議員江佩曄，顧好兩席議員席次，並呼籲過去票投黃榮俊就選繼續力挺，過去支持林緗亭議員的票就轉給江佩曄。

陳明文表示，翁縣長四年當到五星縣長，整個未來的水上會改變，縣長帶領嘉義農工大縣，絕對會在水上實現，水上和縣府連線，中央全力支持挹注資源，嘉義會越來越好，水上也會更繁榮。

翁章梁說，經過四年努力，能量更大，過去累積的重大建設，會影響地方發展，這次推出鄉長、議員一定都要當選。他進一步表示，緗亭當議員時非常認真，和縣府互動提出問題的改善，在議會也爭取許多的福利，是有想法有抱負的人才，在水上改變進步的時刻，轉型萬事起頭難，需要一個有頭腦的人來帶領，解決水上問題，帶動水上的進步。

翁章梁也力推黃榮俊和江佩曄兩位議員提名人，他說一個是對人客氣，積極反應老百姓需求；一個是公所秘書八年有行政經驗，可精準了解水上需求，因此鄉長、議員三人都當選，水上未來的行政運作及建設推動將會更順暢。