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獨／「台灣鹿角蕨大賞」超狂鹿友霸氣捧現金　600萬買「神獸」珍妮

▲獨／「神獸」珍妮600萬售出！「台北鹿角蕨大賞」鹿友霸氣捧現金買，主辦急備點鈔機。（圖／艸植感提供）

▲獨／「神獸」珍妮600萬售出！「台灣鹿角蕨大賞」鹿友霸氣捧現金買，主辦急備點鈔機。（圖／艸植感提供）

記者游瓊華、哈勇嘎奧／台中報導

過去兩年多拜疫情所賜，全球瘋養稀有植物，第一屆台灣國際鹿角蕨大賞今天登場，現場數千顆鹿角蕨大會師，包括首次對外亮相，價值破500萬，神獸等級、俗稱Jenny珍妮的侏儒爪哇鹿角蕨。結果今天上午出現一位超級買家，手捧600萬元現金到場買下Jenny珍妮。買主在舞台上從紙袋中拿出一疊疊現金，讓民眾驚呼「第一次看到這麼多錢」，主辦單位也趕緊拿出點鈔機確認金額。

主辦單位表示，鹿角蕨大賞活動日前曝光後，詢問電話就被打爆，當中就有鹿友透露，要不計價格買下「珍妮」侏儒爪哇鹿角蕨，也提到願意現金交易方式「面交」。今天果真買主就捧著600萬元現金到場，連他們也嚇到，趕緊請公正單位、保全等協助交易完成，「將錢放入點鈔機中時，連手都在抖！」

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主辦單位指出，第一屆台灣國際鹿角蕨大賞今起三天到27號，在台北花博公園爭艷館舉辦，特別邀請來自泰國IloveFerns Nursery及日本Comolebi plants等首屈一指的鹿角蕨培育專家擔任評審，現場還有市價破百萬植株參與評選，亦同時於現場展示，現場民眾也將參與投票，與國際評審們一同評選出最美麗的鹿角蕨。

▲獨／「神獸」珍妮600萬售出！「台北鹿角蕨大賞」鹿友霸氣捧現金買，主辦急備點鈔機。（圖／艸植感提供）

▲獨／「神獸」珍妮600萬售出！「台北鹿角蕨大賞」鹿友霸氣捧現金買，主辦急備點鈔機。（圖／艸植感提供）

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