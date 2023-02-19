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單棵母株500萬可買台北小套房！全台鹿角蕨228大會師「總價破億」

▲單棵母株500萬可買台北小套房！全台鹿角蕨228大會師「總價破億元」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲首次公開亮相、俗稱Jenny珍妮的侏儒爪哇鹿角蕨，市價超過新台幣500萬元，是這次展覽一大看點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

過去兩年多拜疫情所賜，全球瘋養稀有植物，也讓宅經濟扶搖直上，「鹿角蕨」因其葉形伸展狀似鹿角，極富觀賞性，成為近年來最熱門的植栽種類之一，「玩鹿」人數也暴增。台北花博公園爭艷館將在228連假，舉辦第一屆台灣國際鹿角蕨大賞，粗估將有數千顆鹿角蕨大會師，包括首次對外亮相、價值破500萬，俗稱Jenny珍妮的侏儒爪哇鹿角蕨。

「有許多棵鹿角蕨單價都破百萬元，為此還請24小時保全巡邏，好讓培育家及玩家們放心將自己培育的珍稀鹿角蕨拿出來參展。」

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▲單棵母株500萬可買台北小套房！全台鹿角蕨228大會師「總價破億元」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲除了珍妮之外，其他鹿角蕨價格也動輒破百萬元。圖為市價180萬元的玉女鹿角蕨。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位艸植感市集表示，鹿角蕨品種多元，且可由不同繁殖方式產生新的交種及變異株，「侏儒鹿角蕨」因極為罕見，市場價格高昂，這次亮相的Jenny珍妮，其母體植株市價高達台幣500萬元，幾乎可買下台北精華地段一間小套房；另外，一同亮相的還有市價180萬元、俗名「玉女」的侏儒鹿角蕨以及200萬的「細菌」侏儒鹿角蕨。

▲單棵母株500萬可買台北小套房！全台鹿角蕨228大會師「總價破億元」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全球瘋養稀有植物，也讓宅經濟扶搖直上，相關展覽都吸引大批人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）
主辦單位指出，第一屆台灣國際鹿角蕨大賞將於2月25日、2月26日、2月27日在台北花博公園爭艷館舉辦，特別邀請來自泰國IloveFerns Nursery及日本Comolebi plants等首屈一指的鹿角蕨培育專家擔任評審，現場還有市價破百萬植株參與評選，亦同時於現場展示，現場民眾也將參與投票，與國際評審們一同評選出最美麗的鹿角蕨。

除了國際鹿角蕨大賞評選外，展覽市集亦有近百家植物商家參展，舉凡天南星科蔓綠絨、火鶴、龜背芋外，也有空氣鳳梨、塊根植物、龍舌蘭等植物展示。

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