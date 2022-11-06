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上班族1年薪水！超珍稀侏儒鹿角蕨日本拍賣　53萬台幣標出

▲抵上班族一年薪水！「超珍稀」侏儒鹿角蕨拍賣53萬台幣。（圖／民眾提供）

▲抵上班族一年薪水！「變種」侏儒鹿角蕨拍賣53萬台幣。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

近幾年爆紅的鹿角蕨，就像植物界的萌寵一樣，造成一股「玩鹿」風潮。看準這股商機，2022艸植感台灣植物特寵展將於11月11日至13日於大台南會展中心登場，這次最大看點為特殊變種的侏儒型態鹿角蕨，近期於日本拍賣一侏儒鹿角蕨小芽價格標出255 萬日圓、約台幣53 萬元天價，等於是上班族一年薪水！

▲抵上班族一年薪水！「超珍稀」侏儒鹿角蕨拍賣53萬台幣。（圖／民眾提供）

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▲隨著植物迷越來越多，衍生不少「植迷」、「多肉迷」、「鹿迷」等等。（圖／民眾提供）

主辦單位透露，這次展覽除有來自國內各地植物、特寵商家及收藏家展售相關產品及周邊商品外，還有總市值高達千萬之珍稀貴重「侏儒鹿角蕨」特展，讓喜愛鹿角蕨的植友們大飽眼福。

另外，知名的生態專家「熱血阿傑」黃仕傑也是愛鹿者，目前收藏約600株鹿角蕨。黃仕傑最廣為人知的就是收藏一株名為Nano的鹿角蕨，光母株就要價200萬，相當一輛賓士車的價值，另一株名為Jenny的鹿角蕨，日本競標拍出側芽一株就要60萬元，這次都會在展覽中登場。

除了鹿角蕨外，展覽市集亦有各式各樣植物商家參展，舉凡天南星科曼綠絨、龜背芋等觀賞葉植物外，亦有塊根植物、多肉植物、積水鳳梨、空氣鳳梨等植株展出。

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