水上鄉長林緗亭上任！感謝前任付出　打造市集與民同樂

▲ 水上鄉第19屆鄉長就職典禮 ，新任林緗亭（圖左）感謝前任鄉長劉敬祥（圖右）過去為水上鄉的付出。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

感恩的季節感謝的心，在這新舊鄉長交接的日子，感謝前任鄉長劉敬祥為水上鄉的付出，新任鄉長林緗亭12/25就任後開始承擔對水上鄉未來發展的責任。林緗亭特別感謝水上鄉親的支持與肯定，也感激劉敬祥於任內改善水上鄉公所的財政，並期許未來與26村村長及公所團隊的協力合作下，改善優化水上鄉的軟硬體建設。

▲ 水上鄉第19屆新任鄉長林緗亭。（圖／記者翁伊森攝）

林緗亭表示未來將重視樂齡教育、婦幼及青年就業問題，跟隨著縣長翁章梁的腳步帶動水上的進步，農工大縣，嘉義實現就由水上出發。讓水上宜居宜家，水上UP!

就職典禮水上鄉公所展開新的氣象，除了隆重辦理鄉長就職及村長授證儀式外，也同步把這份喜悅與民同樂，除了邀請書法協會的大師揮毫免費贈春聯、種子教師聖誕花圈DIY，另外特別邀請市集業者一同舉辦「飛進夢想 青銀創藝市集」活動與民同樂，30攤耶誕市集與街頭藝人表演，破千人的人潮與滿滿的熱情，讓連日的低溫忽然間回溫。

▲ 水上鄉第19屆鄉長就職典禮，新任林緗亭鄉長選擇以市集與民眾互動 。（圖／記者翁伊森攝）

林緗亭在就職當天特別準備就職紀念品贈送給一同參與的民眾，她表示，將以實際的行動讓公務機關制式的活動能夠更貼近大眾的生活，減少公部門與民間的距離。