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彰化縣警局長帶隊掃黑　破64件刑案逮9通緝犯

▲彰化縣警局長張國雄帶隊臨檢掃黑。（圖／彰化警方提供）

▲彰化縣警局長張國雄帶隊臨檢掃黑。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導　

竹聯幫明仁堂高調辦春節，警政署下令全面掃蕩幫派據點，彰化縣警局連續3天針對幫派組合處所及易滋事場所等治安熱點實施臨檢227次，共出動警力501人次，共查獲64件各類刑案，並逮捕9名通緝犯。

彰化縣警局長張國雄近日參與專案勤務勤前會議，宣示威力掃蕩，以扼阻不法幫派分子金源，展現壓制黑幫氣焰的決心；因近日黑幫高調辦理春酒9日起連續規劃3天擴大臨檢勤務，針對幫派不法組織經營、依附、圍事、賴以為生的行業及經常聚集出入處所，實施威力掃蕩查緝不法。

彰化縣警察局統計3月9日至11日共計出動警力501人次，針對幫派組合處所及易滋事場所等治安熱點實施臨檢227次，3日執行共計查獲詐欺案6件、竊盜案7件、毒品案7件、妨害秩序案2件、妨害自由案3件、其他各類刑案39件、各類通緝犯9人。

張國雄強調，決不容許幫派組織藉由婚喪喜慶等公開活動壯大聲勢，未來將持續針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所執行掃蕩，並編排專案臨檢勤務，發現有違規（法）情事，立即聲請搜索票執行搜索，同時協同彰化縣政府相關主管機關實施聯合稽查，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷黑道幫派經濟來源，有效防制幫派分子危害社會治安，以維護縣民的身家安全。

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