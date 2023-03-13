殷巴爾的表態 率TSO演出蕭士塔科維奇第13號交響曲

▲北市交桂冠指揮殷巴爾將率TSO演出蕭士塔科維奇第13號交響曲，藉以諷刺當下國際政治局勢 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

享譽國際樂壇的指揮家殷巴爾，去年因疫情因素，解除與台北市立交響樂團的合約，現在疫情已緩，殷巴爾回歸，自今年起，出任北市交桂冠指揮，並完成這個樂季的演出規畫。3月18日和19日，殷巴爾將率領北市TSO、大提琴家高炳坤、男低音格里高利.施卡魯帕、合唱指揮彭孟賢及木樓合唱團於國家音樂廳和高雄衛武營音樂廳，登場演出著名的蕭斯塔科維奇降B小調第13號交響曲。

蕭斯塔科維奇降B小調第13號交響曲，是蘇聯作曲家蕭士塔科維奇在1962年根據詩人葉夫圖申科的五首詩完成，這首交響樂是為男低音獨唱、男聲合唱團與大編制管弦樂團而作，時長一小時，分五個樂章。蕭士塔科維奇作這首樂曲是在反應德國在1941年進攻到蘇聯時，屠殺三萬多名猶太人，而蘇聯政府基於反猶未予表態，蕭士塔科維奇藉由音樂表達憤怒，批判政治獨裁。

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87歲的殷巴爾，回到台北市交在國家音樂廳首演，挑出這首曲目，別有意義。他表示，俄羅斯總統普丁發動戰爭侵略烏克蘭，國際局勢處於戰爭的緊張壓力下，而台灣亦受於對岸的壓力，這首曲子可讓大家反思，從歷史中學習經驗。殷巴爾也向北市府喊話，希望北市交未來能有自己的演奏廳。

▲台北市文化局長蔡詩萍承諾興建成立音圖中心。（圖／記者蘇位榮攝）

台北市文化局長蔡詩萍肯定殷巴爾專業帶領北市交，也當場承諾北市府已規畫成立音圖中心，將在台北市信義路（AIT美國在台協會先前舊址）興建北市交和北市國的音樂表演場地，而北市交也將持續走入台北市各行政區，帶領市民享受音樂。

音樂會資訊：

【演出者】

指揮：伊利亞胡‧殷巴爾

Eliahu Inbal, Conductor

大提琴：高炳坤

Victor Coo, Cello

男低音：格里高利．施卡魯帕

Grigory Shkarupa, Bass

合唱指揮：彭孟賢

Meng-Hsien Peng, Chorus Master

木樓合唱團

Müller Chamber Choir

臺北市立交響樂團

Taipei Symphony Orchestra

【演出曲目】

布洛赫：《所羅門》，為大提琴及大型樂團所作的希伯來狂想曲，B.39

Ernest Bloch: "Schelomo", Hebräische Rhapsodie Für Violoncello Und Grosses Orchester, B.39

中場休息

蕭斯塔科維契：降B小調第13號交響曲，作品113，《巴比雅》

Dmitri Shostakovich: Symphony No.13 in B-flat Minor, Op.113, “Babi Yar”

【地點】

3/18晚上7:30國家音樂廳

3/19晚上7:30衛武營國家藝術文化中心音樂廳