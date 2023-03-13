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林姿妙集體涉貪！律師1主張辯護　黃國昌傻眼：扭曲農地管理政策

記者黃彥傑、劉人豪／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙等15人涉貪案，今(13)日上午在宜蘭地方法院召開第2次準備庭，林姿妙自信表示，「我無所畏懼、坦蕩蕩」、「法律會還我一個公道」，開完庭後不發一語跟女兒離開。前立委黃國昌這次也親自現身旁聽，他指出林姿妙的辯護策略，扭曲了宜蘭縣的農地管理政策，並表示認罪的被告後來翻供，廉政署必須要出來回應。

▲▼宜蘭 黃國昌。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃國昌今天前往宜蘭地院旁聽林姿妙涉貪一案。（圖／記者黃彥傑攝）▲▼宜蘭 黃國昌。（圖／記者黃彥傑攝）

黃國昌今天第2次前往宜蘭地院旁聽，他表示今天的準備庭，林姿妙除了維持什麼都不知道的答辯以外，比較讓人意外的是，辯護方提出了一個主張，也就是沒有解除列管，也可以發農地農用的證，「我相信辯護人當然站在被告的最佳利益，提出各式各樣的解釋，但是我要提醒林姿妙的是，要不要為了自己個案的辯護，而去扭曲宜蘭縣的農地管理政策」。

黃國昌說，在今天準備庭後，宜蘭縣政府恐怕要跟宜蘭縣的農民講清楚，未來是不是即使沒有解除管制，都可以核發農地農用證，這是我在今天準備庭中聽到的相關辯護，我覺得宜蘭縣政府可能要審慎面對。

黃國昌指出，因為很多認罪的被告，都說當初認罪的時候，是遭受的威脅利誘不正取供，這件事情是不是真的，廉政署必須要出來回應，因為當初認罪的官員現在都翻供，翻供可能有策略上的考慮，但是正當法律程序這件事很重要，廉政署的官員在詢問的時候，是否真的有這種狀況，或是被告脫罪的辯解，不管如何，廉政署的人出來正面回應是有需要的。▲▼ 林姿妙母女抵達宜蘭法院開庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林姿妙母女抵達宜蘭法院開庭。（圖／記者黃彥傑攝）

宜蘭地檢署於2022年起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，共有4大罪狀，第1為羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分；第2，羅東鎮東榮2段98地號因地主無償出借為作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，讓林姿妙、前立委楊吉雄獲得約240萬元利益。

第3，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜蘭縣政府局處違法多階段行政處分；第4，林姿妙自2018年擔任縣長至今，除了每個月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當，恐有洗錢嫌疑。

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