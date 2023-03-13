貪汙開庭3小時結束！林姿妙母女未回應媒體　低頭快步離去

記者黃彥傑、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙與女兒林羿伶涉嫌貪汙，今(13)日上午召開第2次準備庭，林姿妙母女先後抵達宜蘭地院，經過將近3小時的開庭，在中午12時許結束，母女倆皆不發一語快步離去。

▲宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



林姿妙與女兒早上先後抵達宜蘭法院，女兒僅說「謝謝」不多做回應，林姿妙則是大聲喊冤「我無所畏懼、坦蕩蕩，為什麼要來汙衊我？」、「法律會還我一個公道，我是正正當當的人！」並指責檢方不當訊問、電話監聽。

接近中午1點時，母女倆結束開庭後快步走出，這次2人皆未針對案情多做回應，低頭離去。

▲女兒林羿伶（白色外套）離開法院。



此次涉貪案總計15人遭到起訴，檢方一共起訴4大罪狀，第1為羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分；第2，羅東鎮東榮2段98地號因地主無償出借為作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，讓林姿妙、前立委楊吉雄獲得約240萬元利益。

第3，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜蘭縣政府局處違法多階段行政處分；第4，林姿妙自2018年擔任縣長至今，除了每個月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當，恐有洗錢嫌疑。