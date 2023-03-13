戰神又來了！林姿妙等15人涉貪2度開庭　黃國昌現身旁聽

記者黃彥傑、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙等15人涉貪案，宜蘭地院繼去年10月31日第1次準備庭，今(13)日上午將召開第2次準備庭，前立委黃國昌這次也親自現身旁聽，稍早他受訪指出，林姿妙展現出的推託態度，是否會被採信，將會是未來審判程序的重點。

▲前立委黃國昌2度到宜蘭地院旁聽林姿妙涉貪一案。（圖／記者黃彥傑攝）



黃國昌今天第2次前往宜蘭地院旁聽，他表示，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協助協會一直都有在追蹤此案，隨著審判程序的進行，只要時間允許，協會的同仁都會來聽。

針對第1次準備庭中，林姿妙屢次強調羅東公正段1588號土地、違法圖利權貴地主免徵土地增值稅為「二層決行」，意旨決定權在處長身上，與她無關，黃國昌說，顯然於卷內證據完全不相符，推託態度的辯詞是否會被法官採信，是未來審判程序的重點。

▲第1次準備庭中，林姿妙否認貪汙。（圖／記者游宗樺攝，下同）



黃國昌也提到，此案關乎時任宜蘭縣長陳定南的精神「廉能政府」是否能被貫徹，協會也會持續追蹤，針對廉能政治的要求、司法正義的堅持不會隨著選舉結束，就雷聲大雨點小。

檢方起訴共有4大罪狀，第1為羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分；第2，羅東鎮東榮2段98地號因地主無償出借為作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，讓林姿妙、前立委楊吉雄獲得約240萬元利益。

第3，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜蘭縣政府局處違法多階段行政處分；第4，林姿妙自2018年擔任縣長至今，除了每個月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當，恐有洗錢嫌疑。

▲林姿妙女兒林羿伶同樣否認犯貪污罪收受不正利益。

