涉貪開庭！林姿妙自信高喊「坦蕩蕩沒做壞事」　女兒燦笑說謝謝

記者黃彥傑、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙等15人涉貪案，今(13)日上午召開第2次準備庭，稍早林姿妙母女先後抵達宜蘭地院，2人看起來對自己的清白十分有自信，林姿妙更在地院門口前中氣十足喊話，「我理直氣壯，沒有做壞事！」

▲宜蘭縣長林姿妙強調自己「理直氣壯」沒做壞事。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



早上9時許，林姿妙女兒林羿伶先抵達，她看來氣定神閒，與律師面帶燦笑走入法院，面對記者提問，她僅回答「謝謝」，不願多做回應。

接著，林姿妙於10時許抵達法院門口，先向現場記者微笑打了招呼，看起來相當有元氣，不同於女兒，林姿妙則是正面回應此案，指責過程中遭不當訊問、電話監聽，甚至編故事汙衊，試圖影響選舉結果，幸好選民的眼睛是雪亮的。

林姿妙自信表示，「我無所畏懼、坦蕩蕩，為什麼要來汙衊我？我一輩子沒跟人吵架過！」、「林姿妙認真努力用心在做事，法律會還我一個公道，我理直氣壯，沒有做壞事，我是正正當當的人！」結束訪問後還在嘴中碎念案情「明明是宜蘭縣農會理事長林听洲，為什麼變成陳正勲？」

▲▼女兒林羿伶與母親分開抵達法院。







檢方起訴共有4大罪狀，第1為羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分；第2，羅東鎮東榮2段98地號因地主無償出借為作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，讓林姿妙、前立委楊吉雄獲得約240萬元利益。

第3，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜蘭縣政府局處違法多階段行政處分；第4，林姿妙自2018年擔任縣長至今，除了每個月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當，恐有洗錢嫌疑。