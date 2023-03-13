女大生採訪遇狼爪！82歲翁「強抱」到房間　狂親亂摸下場出爐

▲施姓老翁利用小潔過去因採訪結識信任度，以用餐名義將人灌醉強制猥褻得逞。（示意圖／LibreStock）

記者黃宥寧／台北報導

為老不尊！新北市淡水區82歲施姓老翁與小潔（化名）因採訪認識，進而邀約小潔至住家用餐，期間卻頻勸喝不同種類酒，施見小潔已有醉意，竟以強暴方式將人抱進房間，親吻嘴唇及頸部並以手撫摸身體，小潔不斷掙扎並打電話求救，友人抵達後也帶她報案。士林地檢署偵結，依強制猥褻罪將施翁起訴。

起訴指出，小潔因校刊採訪所需，認識高齡82歲施翁。去年間某天下午，施翁邀約小潔到他住家用餐，小潔不疑有他前往。

豈料，心懷不軌施翁備多種酒類，用餐期間不斷勸小潔喝下，見小潔已有幾分醉意，施翁仍有機可趁，直接將人強抱到房間，並開始親吻嘴唇、頸部並上下其手撫摸身體多部位，小潔不敢相信和藹可親的老翁竟成狼，遭侵犯過程不斷掙扎更釀傷，趁亂也拿起手機求救。

友人接到電話後，十萬火急地趕到施家，並將嚇壞小潔載走並陪同報警，小潔事後也鼓起勇氣傳訊質問老翁說「我今天很害怕」、「為什麼要這樣對我」等。

警詢、偵查時，施翁僅認只有吃飯跟喝酒，並沒有撫摸親吻行為，檢方根據小潔於社群軟體PO出老翁惡行、友人證述、小潔嘴唇採集的男性染色體型別為施翁DNA、驗傷證明等，依強制猥褻罪提起公訴。

至於，告訴意旨認施翁涉犯強制性交未遂罪，施堅詞否認，且另無積極證據犯行，難認定有著手強制性交而未遂犯行，不另為不起訴處分。