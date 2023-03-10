孤獨男網戀！女友求「抖內」300萬　林口警靠這招守住他積蓄

▲▼老翁（右）險遭詐，林口警成功勸服 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口區一名年過60歲老翁，日前到銀行打算匯款300多萬給女性友人，行員於是細心地詢問匯款的用途，該名男子羞澀的說是要給他海外的女友，行員覺得有異認為極可能遭到詐騙，立即通報警方到場協助攔阻。轄區忠孝所警員吳承叡、楊鎧嘉到場後苦口婆心詢問緣由，老翁最終才卸下心防是網路認識的女朋友，在員警勸導下，才為老翁守住老本積蓄。

轄區忠孝所警員吳承叡、楊鎧嘉到場後，隨即關心匯款用途，但老翁不願透露，僅表示錢沒匯出去就好，員警擔心若不識詐完整，後續還是可能遭詐，於是苦口婆心詢問緣由，最終才卸下心防是網路認識的女朋友。

老翁說，他之前在瀏覽網站時有陌生女子加LINE問候，幾天下來兩人相談甚歡，女子開口希望可以「抖內」她，要他前往銀行匯款300萬給他，所幸在行員及員警的積極攔阻下，成功守住老本積蓄。

林口警分局提醒民眾，網路交友詐騙盛行，而且不分年齡層，有異國戀、姐弟戀、老少戀等。透過甜言蜜語、花言巧語，誘使被害人陷入情網，再謊稱急需用錢、投資失利等情事要求匯款，詐騙民眾的財產。網路交友應謹慎，若涉及金錢交易就是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、錢財兩頭空。