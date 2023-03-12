89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院　受困後山被救：想家了

記者魏有德／綜合報導

浙江台州一名89歲的老先生3日下午突然在養老院內失蹤，院方立刻派出看護工在附近尋找，也緊急通知警消人員協助。最終，看護工在養老院後山發現他的蹤跡，發現時，老先生正踩在8公尺高的山坡上往下爬，相當驚險，在兩名看護工確認老先生的安全後，警消人員立即搬來長梯，這才將老先生「解救」下來。

▲浙江台州一名89歲的老者因想家逃出養老院，受困在8公尺高的土坡上。（圖／翻攝環球網，下同）

《環球網》報導，事發當下，養老院的大門一直都有人守著，老人若從大門外出，第一時間就會被發現，但當天負責看門的工作人員卻並沒有看到老人出門。一個89歲高齡，腿腳不甚利索的老人，如何會在養老院裡憑空消失，這讓所有工作人員心頭都畫上了問號。

警方接報到達後山時，發現維護老者安全的兩名看護工臉色都已經漲得通紅，再加上老者年紀較大，在陡峭的山坡上直接實施救援相當困難，還有一起滾落坡下的疑慮。警方原想從山頂上拉繩施救，沒想到有一座約2公尺高的牆，導致救援工作陷入僵局。

幸好，消防人員也及時趕到現場，經過1小時的作業，利用消防梯成功將老者送下土坡，移至安全地點，將危機解除。

據了解，這位老者患有阿茲海默症，因家裡無人照料，1個月前才被送進養老院。老者被救下後也透露，他趁著工作人員忙碌的時機，偷偷從後門出去，爬上山坡，卻發現過於陡峭下不來，只能抱著大樹呼救，其實，離開養老院只有一個原因，「想家了，想回家！」