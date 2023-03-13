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社會 社會焦點 保障人權

二膽上兵已發離營通報　3月15日未歸將遭通緝

記者黃翊婷／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯進入第5天，軍方人士透露，他們已在10日發布離營通報，若陳兵仍未返回，依照規定將在周三（15日）發布通緝。

▲▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

▲二膽島。（圖／記者林名揚翻攝，下同。）

陳兵9日突然失聯，10日被爆料穿救生衣游到中國，因為體力不支被中國海警救起。軍方獲報後立即清點裝備，確認陳兵只帶走錢包、手機，沒有武器遺失。國民黨立委陳玉珍表示，她已向中方確認，陳兵目前人在廈門；不過，這個消息尚未獲得軍方證實。

根據《中時新聞網》報導，軍方人士透露，他們已在10日發布離營通報，依照規定，若士官兵離營失聯6日仍未返回，第7日就會發布逃亡通報，檢方也會據此發布通緝，也就是說，陳兵若再不回來，軍方周三（15日）上午就會發布逃亡通報，同時知會金門地檢署發布通緝令。

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▼▲家屬日前親赴現場了解狀況。

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

資深媒體人黃揚明則在政論節目《新聞大白話》中提到，陳兵如果是無故離開營區，超過6日仍未返回才會有刑責，而且軍方已經清點過裝備，他並未帶走任何武器彈藥，刑責會輕一些，到時可能會面臨3年以下的有期徒刑；但若是投靠對岸，依照《陸海空軍刑法》，最重有可能面臨死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

至於陳兵是否如外界傳言是因為鉅額負債、感情糾紛才會離開營區，對此，陳父表示，兒子確實有積欠銀行大約30萬元債務，但並非外傳的鉅額債款，之前就已經做了債務協商，每個月都會固定還錢，而且兒子也沒有感情糾紛，現階段家屬能做的，就是靜待消息。

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