科索沃國會訪團3／11抵台　將見蔡英文、顧立雄

▲科索沃國會議員訪團11日晚間抵達桃園國際機場。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部12日表示，「科索沃—台灣國會友誼小組」跨黨派國會議員訪問團一行9人於3月11日至16日訪台，訪問期間除訂於3月14日至15日參加「2023國會開放及監督論壇」外，也將晉見總統蔡英文、拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，以及其他我國政府及民間相關部會機構，就台歐關係、兩岸情勢、雙邊經貿、科技及教育等各領域合作進行廣泛交流。

訪團成員包括科索沃前總理、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席霍蒂（Abdullah HOTI）率領科國國會友台小組兩位共同主席安博旭（Artan Abrashi）及戴柳（Blerta Deliu-kodra）等議員。外交部指出，這是科索沃自2008年獨立建國以來，首個跨黨派國會議員連袂訪台，具體展現前線民主國家的團結合作與深化交流，外交部對此表達誠摯歡迎。

科索沃國會及我國立法院於2021年12月20日分別成立「科索沃—台灣國會友誼小組」及「台灣—科索沃國會聯誼會」，是首個西巴爾幹地區國家成立的國會友台小組，希望透過國會外交，進一步開啟台灣及科索沃各領域雙邊實質交流及合作。外交部表示，樂見理念相近國家與我國在共享價值基礎上以各種形式交流對話，強化互惠互利的緊密夥伴關係。