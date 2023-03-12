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聖露西亞外長明第四度訪台　蔡英文將親自接見

▲▼聖露西亞外交部長包提斯（Alva R. Baptiste）13日訪台。（圖／翻攝自Facebook／Alva Baptiste）

▲聖露西亞外交部長包提斯（Alva R. Baptiste）13日將訪台。（圖／翻攝自Facebook／Alva Baptiste）

記者呂晏慈／台北報導

外交部12日表示，聖露西亞外交部長包提斯（Alva R. Baptiste）伉儷應中華民國台灣政府邀請，訂於3月13日至17日率團訪台，訪團成員包括青年暨體育部長賈西米爾（Kenson J. Casimir）及參議員賈瓦希爾（Lisa C. Jawahir），外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是包提斯外長第4度訪問台灣，為示禮遇，總統蔡英文將親自接見並與包提斯就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。在台期間，包提斯也將拜會外交部長吳釗燮、外貿協會、交通部民航局及中華民國桌球協會，並接受吳釗燮款宴。訪團另將參訪安捷飛航訓練中心、國立台灣博物館、日月潭國家風景區及松山文創園區等經建文化設施。

外交部強調，聖露西亞於2007年與我國復交以來，兩國在醫療、農業、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域持續深化合作，成果十分豐碩，嘉惠露國人民。

外交部指出，聖露西亞長年來支持我國參與國際組織，包提斯多次聲援我國，去年曾分別致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長、「國際民航組織」（ICAO）理事會主席及「國際刑警組織」（INTERPOL）主席，支持我國參與國際組織，並公開發言支持我國參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），籲請各國重視國際合作，不應忽視台灣，展現台露兩國篤睦邦誼。

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