中華隊誰的表現「讓人超驚喜？」　球迷激讚2人：猛到不行

▲網友好奇拋問，誰的表現讓人眼睛為之一亮？（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊今（12）日對上古巴，雖以7比1吞敗，無緣搶下8強門票，但球員的表現仍讓大批球迷相當激動。就有網友發文拋問，經典賽讓人感到熱血沸騰，雖然今天輸給古巴，但還是有很多表現出色的球員，大家覺得誰最讓人眼睛為之一亮？話題引發討論，其中有2人被頻頻點名。

該網友在PTT的Baseball板上發文表示，他已經多年沒看球，這次久違看球賽，讓他覺得相當熱血。雖然今天中華隊敗給古巴，但還是有不少球員的表現很出色，以投手來說，他大讚吳哲源，由王建民親傳真的很猛；至於打者，他誇讚江坤宇不只守備佳，打擊也發揮得好。

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話題引發討論，不少網友也點名吳哲源，「吳哲源真的驚豔到，沒想到能鎖死荷蘭4.1局」、「小哲源，差點名單外」、「除了吳哲源驚豔，其他都跟預期差不多」、「小哲源，真的強」、「哲源4.1局壓制真的驚豔」。

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

還有不少網友點名陳傑憲，「四爺（陳傑憲），熱身賽有點擔心他的狀況，正賽猛到不行」、「旅外另當別論，中職的話四爺打得非常棒」、「純中職打最好的就四爺」、「打者四爺，投手哲源」、「陳傑憲其實也蠻不錯的」。

還有網友討論道，「林立+四爺的火力不輸旅外」、「小可愛（江坤宇）守備不意外，今天雖因傷而失誤，但打擊真的讓我驚豔」、「張育成算預期中吧，他要是不強，當初也不會吵這麼凶」、「張育成從熱身賽就猛」、「張育成從熱身賽就猛」。

吳哲源去年先發繳出好成績，入選中華隊36人集訓名單，不過公布30人名單時被割愛。後來曾仁和集訓期間首度Live BP（實戰投打練習）時，因守備處理狀況造成背部不適，恢復不及確定無法參賽，於是教練團決定由吳哲源替補。

▲吳哲源。（圖／記者李毓康攝）

昨晚「抗荷」成功，除了張育成的滿貫砲，吳哲源中繼4.1局無失分好投，壓制荷蘭打線取得9比5勝利。荷蘭教頭謬仁斯（Hensley Meulens）表示，吳哲源真的很不錯，「摸不著他的球路，那幾局讓我們沒辦法得分，我也覺得他的配球很不錯，無法預測」。

此外，中華隊第2戰對上義大利，外野手陳傑憲單場敲出3支安打，還有1次觸身球，1次四壞球，1打點，替球隊跑回3分，被視為中華隊首勝重要人物。

對上荷蘭那場，中華隊靠張育成滿貫砲後，3局下吉力吉撈保送上壘，陳傑憲掃出二壘安打，讓跑者攻占三壘，隨後王柏融獲得保送，江坤宇敲高飛犧牲打進帳第6分；4局下，陳傑憲也敲出三壘安打送回1分打點，衝上三壘時振臂怒吼，將比數拉開至8比2。