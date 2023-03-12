　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中華隊辛苦了！超商美式下殺「買1送1」　限時1天爽喝

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲中華隊辛苦了！7-11祭出限時1天「特大杯美式買1送1」 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

謝謝中華隊！一起為中華隊在WBC世界棒球經典賽的努力喝采！就有超商再祭出最新線上線下優惠，其中，門市有4大咖啡飲品下殺買1送1，包含美式、春日莓好冰茶等；另外，「WBC三支付滿額立折優惠」也延長活動時間，消費滿222元立折25元、滿888元立折125元。

7-11門市將於明（13）日推出單日限定活動，CITY CAFE特大美式咖啡、CITY TEA春日莓好冰茶／春日莓好奶茶、CITY PEARL春日莓好氣泡珍珠可享「同品項買1送1」以及CITY CAFE特大拿鐵「買2送1」，另還有麒麟一番搾500ml、Asahi生啤酒500ml、百威啤酒超值限量罐500ml、海尼根啤酒500ml、海尼根0.0零酒精330ml等啤酒「同品項第2件半價」。

不僅如此，為感謝中華隊在預賽努力不懈的精神以及廣大球迷的加油支持， 「WBC三支付滿額立折優惠」活動再延長至明（13）日23：59止，購買指定CITY飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、冰品等商品，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3支付結帳，享每滿222元立折25元，滿888元立折125元。

OPEN POINT APP行動隨時取也同步於明（13）日祭出限定優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡買2送2(限5萬組)、CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1(限2萬組)、UCC無糖咖啡185g、紅牌速纖飲料330ml同品項買2送2(各限量2萬組)。此外，為應援民眾觀賽需求，7-11即日起至3/22止取得愛爾達電視台授權，於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽，包括八強賽、準決賽及冠軍賽。

▲▼翰林茶館。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

▲翰林茶館祭出周末限定珍奶第2杯半價喝。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

翰林茶館3月祭出「國宴珍奶第2杯半價喝」限定優惠，期間凡是周六、日於全台翰林茶館／翰林茶棧購買國宴珍奶，即可享有第2杯半價好康，提醒國宴珍奶因波霸新鮮直送，各店依當日配送數量、售完為止。

ET快訊
「護國冥燈」鳳梨押中華隊又輸！　送飲料折扣道歉
快訊／41歲吳宇舒宣布懷孕！　曬寶寶超音波照
快訊／桃園大停電！　4793戶受影響
中華隊輸了！　林襄「相擁痛哭」畫面曝光
快訊／日本7比1擊潰澳洲　4戰全勝晉級！大谷翔平首轟
古巴大叔本壘後狂叭被嫌吵　網挺：1個人扛2萬人真的很狂
新竹大爆管「噴瀑布」　11萬戶突停水12小時！市民怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中華隊辛苦了！超商美式下殺「買1送1」　限時1天爽喝

撒了滿滿玄米！　大人系「抹茶紅豆冰沙」超商喝得到

慶中華隊預賽2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

賀中華隊經典賽獲勝！4大超商「咖啡、飲料買1送1」快閃優惠整理包

優惠碼快收下！　速食店「免費送堡」只有5天

慶祝中華隊贏義大利！超商祭可樂、美式限時下殺「買1送1」

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

中華隊辛苦了！超商美式下殺「買1送1」　限時1天爽喝

撒了滿滿玄米！　大人系「抹茶紅豆冰沙」超商喝得到

慶中華隊預賽2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

賀中華隊經典賽獲勝！4大超商「咖啡、飲料買1送1」快閃優惠整理包

優惠碼快收下！　速食店「免費送堡」只有5天

慶祝中華隊贏義大利！超商祭可樂、美式限時下殺「買1送1」

IDC報告：2022年蘋果iPhone再次登上日本智慧手機出貨量榜首

六都市長最新好感度出爐！蔣萬安最後一名　冠軍竟是他

寶二水庫200cm輸水管爆裂　竹市8萬餘戶受影響！消防局備用水車待命

41歲吳宇舒懷孕了！　大方公開5月肚：我不是吃太飽

謝銘駿勇奪HBL男子組MVP　喊話「超越陳將双」

學甲人盼復育工程空間轉型休憩使用　台南市府：會採納地方意見

快訊／桃園中壢、平鎮「無預警停電」！4793戶傳災情...台電搶修中

公私合作海洋造林　新北4年復育超過1700株珊瑚

大谷翔平經典賽首轟！日本擊潰澳洲　預賽4戰全勝晉級

驗孕棒可驗出睪丸癌？醫：腫瘤恐大到摸得到　1條線≠沒事

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

消費熱門新聞

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

肯德基限時下殺55折！爽吃炸雞蛋撻

訂起來！速食店連5天「免費送堡」

中華隊辛苦了！超商美式限時買1送1

全台通路「激省優惠」一次看！

賣場補體力好物折扣慰勞上班族

超商限時3天大杯特濃拿鐵買1送1

賣場千支商品狂殺0.2折起限時2天搶

笑到併軌！飲料杯笑話再起風潮

超商開賣日本人氣牛奶、蛋糕15元爽吃

超商限時1天美式、拿鐵買6送6

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

賀中華隊首勝！4大超商優惠整理包

更多熱門

相關新聞

一日球迷酸「國力弱」害徵召失利挨轟

一日球迷酸「國力弱」害徵召失利挨轟

中華隊12日出戰古巴失利，確定無緣2023WBC後續賽事，讓許多球迷感到相當遺憾。對此，就有網友認為，在徵召混血選手時失利，主要原因就是國力太弱，沒想到貼文曝光後，卻因為一句話講錯，慘遭廣大球迷罵爆，更有人怒嗆「連規則都搞不清楚還來蹭」，表達出強烈的不滿。

吳哲源「真的好想讓世界都看見」

吳哲源「真的好想讓世界都看見」

拒絕徵召變國防部長！張育成：球迷帶我回來

拒絕徵召變國防部長！張育成：球迷帶我回來

「淘汰不甘心」　黃忠義：休息時間不夠

「淘汰不甘心」　黃忠義：休息時間不夠

吳念庭：讓世界看見台灣的棒球

吳念庭：讓世界看見台灣的棒球

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠中華隊2023經典賽

讀者迴響

熱門新聞

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

中華隊遭狙擊吞敗　無緣晉級下一輪

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊前進東京夢碎　張育成哭了

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

感謝球迷力挺！張育成激動落淚

爛賽程遭球迷罵爆　悍創：概括承受

古巴投手抹油？褲子很髒「抹很兇」

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面