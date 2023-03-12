中華隊辛苦了！超商美式下殺「買1送1」　限時1天爽喝

▲中華隊辛苦了！7-11祭出限時1天「特大杯美式買1送1」 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

謝謝中華隊！一起為中華隊在WBC世界棒球經典賽的努力喝采！就有超商再祭出最新線上線下優惠，其中，門市有4大咖啡飲品下殺買1送1，包含美式、春日莓好冰茶等；另外，「WBC三支付滿額立折優惠」也延長活動時間，消費滿222元立折25元、滿888元立折125元。

7-11門市將於明（13）日推出單日限定活動，CITY CAFE特大美式咖啡、CITY TEA春日莓好冰茶／春日莓好奶茶、CITY PEARL春日莓好氣泡珍珠可享「同品項買1送1」以及CITY CAFE特大拿鐵「買2送1」，另還有麒麟一番搾500ml、Asahi生啤酒500ml、百威啤酒超值限量罐500ml、海尼根啤酒500ml、海尼根0.0零酒精330ml等啤酒「同品項第2件半價」。

不僅如此，為感謝中華隊在預賽努力不懈的精神以及廣大球迷的加油支持， 「WBC三支付滿額立折優惠」活動再延長至明（13）日23：59止，購買指定CITY飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、冰品等商品，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3支付結帳，享每滿222元立折25元，滿888元立折125元。

OPEN POINT APP行動隨時取也同步於明（13）日祭出限定優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡買2送2(限5萬組)、CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1(限2萬組)、UCC無糖咖啡185g、紅牌速纖飲料330ml同品項買2送2(各限量2萬組)。此外，為應援民眾觀賽需求，7-11即日起至3/22止取得愛爾達電視台授權，於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽，包括八強賽、準決賽及冠軍賽。

▲翰林茶館祭出周末限定珍奶第2杯半價喝。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

翰林茶館3月祭出「國宴珍奶第2杯半價喝」限定優惠，期間凡是周六、日於全台翰林茶館／翰林茶棧購買國宴珍奶，即可享有第2杯半價好康，提醒國宴珍奶因波霸新鮮直送，各店依當日配送數量、售完為止。