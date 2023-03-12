最美金龍現身！高雄宗教十大景點萬興宮「五路財神殿」搶先曝光　

▲前金萬興宮的財神殿啟用，五路財神的開光儀式 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

最美金龍現身！香火鼎盛的萬興宮是高雄市宗教十大觀光景點，大約7年前廟前階梯首創3D神龍彩繪，將藝術與宗教巧妙結合，成為拍照打卡熱點，這次新建「財神殿」在主祀五路財神的後方壁堵尚有一條金龍，這是由文化部資深傳統匠師以泥塑精心打造，神威氣勢十足，被讚譽為最美金龍。

已有277年歷史的高雄市前金廟萬興宮，主神是清水祖師，新建的「財神殿」在今天(12日)舉行盛大的「開光引靈安座大典」，現場人聲鼎沸,人人臉上都掛著辦喜事般的歡樂。萬興宮主委徐政朝表示，萬興宮財神殿主祀五路武財神是直接由玉皇上帝派靈鎮守，神威相當尊崇，殿內配備都獨樹一幟。

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▲前金萬興宮的財神殿開光儀式 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前金萬興宮的財神殿的各路財神像。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前金萬興宮財神殿的最美金龍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

財神殿當中有全台唯一獨創金紙自動販賣機，仿鳳梨銅製功德箱、神龕前懸吊式玻璃門以及殿前還有Q版門神。另外，除了五尊五路武財神神像外，又以大塊玻璃雕刻東南、東北、西南、西北等各路財神神像掛於牆壁上，整個財神殿可說是金壁輝煌、貴氣十足。

根據廟方人員表示，因為高雄市區獨立的財神殿很少，是繼高雄市武廟之後，第二間有「財神殿」的廟宇。五路武財神殿更少，所以為了滿足眾多信徒的需求，所以才會奉清水祖的神靈指示，興建觀心台、樓頂安座六米高的清水祖師大佛像，一樓就是財神殿，過往在多年前聘請3D大師圖龍老師在廟前階梯繪製彩龍獻珠，吸引許多民眾來拍攝取景，相信這次有了財神殿的萬興宮，內外的建築風格整個有著特殊風味及其意義，廟方人員相信不僅白天香火會鼎盛，未來夜晚的的廟觀風景會是愈夜愈美麗。

▲開光儀式圓滿成功，主委跟廟方人員掌聲慶賀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前金萬興宮的財神殿開光儀式 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

