毒販以為錢莊跟蹤！主動敲車窗理論...門打開全是刑警傻眼了

▲台中刑大日前跟監毒販，孰料王嫌跟熊嫌誤認員警是錢莊，主動上前敲車窗理論。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

夜路走多遇到警察！台中市刑大員警1月查緝到藥頭，向上鎖定一名40歲王嫌，日前在北區漢口路埋伏跟監，正當員警蒐證到關鍵證據後，才想一舉將人逮捕，與王嫌同行的熊嫌卻走向偵防車，主動敲窗，原來是熊嫌誤認員警是地下錢莊，不滿遭跟蹤想理論，馬上員警出示證件，讓嫌犯當場傻眼，員警將2人上銬逮捕，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送。

台中市刑大偵三隊1月查緝到某毒品案第三層藥頭，積極向上掌握情資溯源，發現一名40歲王嫌涉嫌販售、轉讓毒品，員警展開跟監，掌握王嫌身分、交通工具跟密切接觸者，日前在北區蒐證，發現王嫌與另名45歲藥腳何女進行交易，蒐集到關鍵證據，準備收網將人逮捕。

孰料，王嫌與另名友人41歲熊嫌發現遭到跟蹤，本身有債務的熊嫌誤以為是地下錢莊，馬上打給友人前來助陣，另外2人前來後，4人一起走向員警的偵防車、敲車窗，開頭就想跟「討債男」理論，結果車上全部都是員警，讓王嫌、熊嫌當場傻眼。

員警出示證件，王嫌與熊嫌原本乖乖配合，下秒卻又趁隙想丟掉毒品，被機警員警發現阻止，總計有1.55克海洛因、15.74克安非他命，將2嫌上銬帶回，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣台中地方檢察署偵辦。