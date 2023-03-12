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波蘭記者逛跳蚤市場！見「蔣介石銅像」也擺出來賣　驚訝PO照

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義,威權象徵,戒嚴,白色恐怖。（圖／記者李毓康攝）

▲近年來因轉型正義浪潮，引起台灣各界對於是否移除蔣介石銅像的爭論。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／綜合報導

現居高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski經常在網路社群平台分享所見，最近他造訪跳蚤市場時發現，竟有商家販賣「蔣公銅像」，讓他笑稱「你們絕不會相信能在高雄的跳蚤市場買到哪些東西」。

▲▼波蘭在台記者分享高雄跳蚤市場中看見的蔣介石銅像。（圖／翻攝自推特@TSniedziewski）

▲波蘭在台記者分享高雄跳蚤市場中看見的蔣介石銅像。（圖／翻攝自推特@TSniedziewski）

波蘭記者Tomasz Śniedziewski於11日下午在個人推特PO出在內惟跳蚤市場拍到的照片，可以看見一尊掉漆斑駁的蔣介石銅像矗立在市場中，和其他二手商品擺在一起有些突兀。他文中笑稱，大家應該很難相信在高雄跳蚤市場可以買到這個。

有網友在底下留言問「能冒昧問一下這賣多少錢嗎？」他則幽默回應，「我還沒問過。」部分網友也開玩笑表示，「可以買來放在家裡，依照不同節慶和季節，搭配帽子和假髮等裝扮」、「我會當場買下來，再用餘生好好想一下要怎麼處理它」。

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關鍵字：

蔣介石銅像蔣公銅像跳蚤市場高雄

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