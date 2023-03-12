不滿妻子吵著要離婚　宜蘭男偷岳父骨灰罈丟橋下出氣

▲警方與警消在員山尚德橋下尋獲被丟棄的骨灰罈碎片及遺骨，涉案的陳男被利送偵辦（上圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭34歲陳姓男子疑以夫妻失和，且妻子直吵著要離婚，陳男求和不成，一時氣不過，不滿之餘，竟找岳父亡靈出氣，2月底凌晨2時許，偷偷潛入宜蘭員山福園納骨塔，竊走岳父的骨灰罈後，將骨灰罈從員山鄉尚德橋上丟棄於溪床上。陳男妻舅3月7日到靈骨塔祭拜時，發現其父親骨灰罈不翼而飛，警方循線追查，11日晚逮獲涉案陳男，陳男坦誠犯案，被依竊盜罪及損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭分局警方7日接獲林姓民眾至員山內城所報案指出，7日前往員山福園靈骨塔祭拜其父親時，發現其父親之骨灰罈不翼而飛，經與管理員聯繫，尋找均無所獲。獲報後，宜蘭分局調閱相關監視器畫面釐清案情，發現一名犯嫌於2月底進入福園納骨塔樓拿走林男父親骨灰罈，經與家屬比對可疑之犯嫌身份，掌握犯嫌是亡者的女婿陳姓男子。

宜蘭分局通知陳男到案說明，經查陳男至納骨塔竊取骨灰罈後，隨即駕車至員山尚德橋上，將骨灰罈丟棄橋下，警方通知鑑識人員赴現場採證，並配合被害家屬及消防隊至橋下河床搜索，現場發現陳男丟棄之骨灰罈碎片及遺骨，全案依竊盜罪及損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌，將陳男函送宜蘭地檢署偵辦。