陸促成「伊沙」復交　胡錫進引外界說法：中國正成為中東主要掌舵人

▲《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

記者魏有德／綜合報導

伊朗和沙烏地阿拉伯在大陸成功斡旋下，10日在北京的三方會談後正式復交，引起全球關注。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進在個人微博分析，中國用「做生意」的方式影響世界，當生意夥伴越滾越多，總力量和總信用不斷自然擴大。他還引用美智庫CEO杜博維茨的說法稱，「中國正在成為中東政治的主要掌舵人。」

▲伊朗與沙烏地阿拉伯在中國斡旋下重新建交。（圖／路透，下同）

胡錫進表示，週五（10日）中國、沙特（沙烏地阿拉伯，下同）、伊朗以出人意料的方式宣布沙伊兩國恢復外交關係後，美國「保衛民主基金會」首席執行官杜博維茨將中國成功調解沙特伊朗關係描述為「美國利益的損失！損失！損失！」他補充說，這表明沙特人不再相信美國，伊朗看到了結束國際孤立的機會，而中國正在成為中東政治的「主要掌舵人」。

胡錫進指出，美國硅谷（矽谷，下同）銀行爆雷並倒閉，成為驚悚的金融事件。人們擔心美聯儲瘋狂加息正在壓爆美國危如累卵的複雜套利體系，硅谷銀行的擠兌踩踏只是一個開始，它會造成自己的一連串後果，同時它可能是一些潛在並聯事故的最初顯現。

胡錫進認為，美國的整體問題是雖然有「真東西」，但是利用那些「真東西」加的槓桿太多，貪婪鋪展的盈利面太大，最後就一定在一些延伸面上變成支撐不住的「龐氏騙局」，這裡不爆雷，那裡就可能爆雷，「金融是這樣，政治上亦如此。」

胡錫進分析，美國正在對約25個國家實施各種制裁行動，中國的經濟體量已經與美國接近，但是在美國商務部實體清單上的中國實體就有639家，美國在世界上有很多敵人，或者以敵對、半敵對的方式對待多個世界上的強大力量，世界各地的事情它都要插手，試圖主導，「它的干涉欲就像十個手指頭壓著十個按鈕，疲態嚴重。它的力量和信用都被嚴重透支了，失控注定要發生。」

胡錫進進一步指出，中國與美國完全不同，中國影響世界的方式就是做生意，合作。我們自己的生產能力和市場規模都不斷擴大，並在這個過程中與世界一個又一個市場連接起來。我們不靠炮艦政策，也不去指揮任何人，我們的唯一定律就是你好我也好，相互尊重，合作共贏。中國的外交路線很有吸引力，於是像滾雪團一樣，我們的生意夥伴越滾越多，總力量和總信用不斷自然擴大。

胡錫進表示，中國與中東國家的「唯一紐帶」是商業，在中東的「綜合存在」顯然不如美國，然而商業是各國社會穩定的根本所在，那些國家要打仗不會首先找中國，但是當它們厭倦了戰爭，想和平穩定美國又態度複雜的時候，它們就會越來越把目光投向中國，「中國與沙特伊朗都是首先被商業利益捆綁在一起的好朋友，世界上與這兩個國家關係都如此堅實的大國只有中國這一個。這就是中國厚積薄發促成中東什葉派和遜尼派兩大宿敵達成和平協議的水到渠成過程。」

胡錫進還指，舉望世界，在最緊張的地緣政治前線，中國都與衝突雙方保持著友好關係，「中國與俄羅斯、烏克蘭都是戰略夥伴，在朝鮮半島，我們與朝韓兩國也都是友好的。美國在上述地區都是拉一個打另一個，和在沙特伊朗之間一樣。這是國際政治的兩條路線。」

胡錫進強調，美國的路線在削弱敵人的同時也會削弱自己，或者把自己搞得畸形，「中國的路線就是健健康康發展自己，見誰都談合作，並且用我們的和平合作思想影響世界。包括美國都是我們的重要商業夥伴，中國還是美國幾乎所有亞太盟友的第一大貿易夥伴。我們不專門與誰鬥，我們保持強勁自我發展就是對各種反華路線的回答。所以讓美國繼續加各種槓桿吧，那些槓桿終將在過度使用的臨界點上折斷。中國腳踏實地，自然能夠運籌帷幄。」