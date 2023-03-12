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陳建仁讚陳吉仲做得很好　王鴻薇列「這些事」狠打臉

▲▼立委王鴻薇首次院會質詢 衛福部長薛瑞元 陳建仁赴立法院備詢 高端疫苗相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委王鴻薇日前質詢行政院長陳建仁時，表示若農委會主委陳吉仲無法解決雞蛋荒就應該下台，但陳建仁則認為陳吉仲一位做得很好的農委會主委。對此，王鴻薇12日再度透過臉書列舉近期缺蛋、豬肉漲價及芒果缺水等問題，痛批陳吉仲沒有一件事有辦法解決，舊的問題還在拖，新的問題接踵而來。

王鴻薇指出，陳建仁才大讚「陳吉仲是很有承擔，而且做得很好的農委會主委」，然而才沒過幾天，各種問題通通浮上檯面。她舉例，前幾天陳吉仲自己才說要國人買鴨蛋，鴨蛋馬上大漲價給主委難看，根據中華民國蛋品行銷發展協會11日表示，因部分商家改用鴨蛋，加上端午節需求，12日起鴨蛋產地價、批發價每台斤同步漲價，一路要到中秋節才會減緩。

王鴻薇再提到，不僅如此，11日也傳出，豬價再飆新高，據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬拍賣價每公斤交易價格已破90元，創歷史新高，飼料價格暴漲一倍長達一年多，豬農都快撐不住，若持續減產，未來可能連豬肉都吃不到；雪上加霜的是，因為嚴重缺水，如果再不下雨現在開花的芒果沒辦法結果，果實還沒有長大就紛紛落地，不及時解決損失會非常慘重，這還是民進黨籍立委自己開記者會向農委會要求解決的。

王鴻薇表示，陳吉仲任內，可以說歷經天災人禍，任何一件事都沒有辦法解決。「舊的問題還在拖，新的問題接踵而來」，她批評，陳建仁口中很好的主委，有多少斤兩相信大家都看在眼裡，做不來就換人，陳吉仲應該知所進退，別再繼續戀棧這不到一年的主委位子了。

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