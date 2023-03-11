館長回應「豬肉無塵室」：不是台積電無塵室　未來開設合法風乾室

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢目前正在研發便當品項，先前在直播中曝光自己的便當製程，包括在一間一般住宅的房間內，開冷氣、電風扇吹豬肉，並且表示「那個就是類似無塵室」。相關說法被網友狂酸，「重新定義無塵室」。館長隨後回應質疑表示，不是台積電無塵室，未來會開設合法的風乾室。

館長在9日的直播回應表示，「我的無塵室不是台積電的無塵室，當時是跟粉絲閒聊，那個就是電風扇在那邊吹，（房間）沒有灰塵，把它當作無塵室做風乾。」

館長反問，質疑用電風扇吹豬肉的，可以去問你家附近的便當店，是用什麼去吹豬肉？

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▲館長先前以「類似無塵室」來形容風乾豬肉的房間 。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）



館長說，他不是無法把廠規擴大，目前已經找到店面，之後會再架設攝影機，完完整整把廚房拍給大家看，現在使用的是300多萬的小廚房，只能用這種克難的作法，很多業者做臘肉等食品，還要在戶外風乾曝曬。

館長強調，日後一定會找到更好的場地，打造合乎法規的冰庫、風乾室，但現在他其實還沒開店，當天請大家吃的便當，也不是最終版本。

根據PTT鄉民的討論指出，無塵室必須要架高、恆溫濕、裝設HEPA（高效濾網）與整套空氣循環，還必須符合規定落塵數，不是你想叫無塵室就能叫無塵室。