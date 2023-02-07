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社會 社會焦點 保障人權

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

▲信用卡,網路銀行,銀行,網銀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陽信銀行網路銀行驚傳遭駭客攻擊，數名客戶遭同一IP試圖登錄，導致用戶遭鎖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

遭駭客攻擊？陽信銀行（金融代號108）驚傳多名網銀用戶遭鎖無法登入，初步了解，是由同一個IP企圖輸入帳號、密碼登入，銀行疑恐怕是離職員工所為，日前資訊部專員帶著相關資料，已赴士林警分局報警，警方受理後，全案朝妨害電腦使用罪積極追查中，鎖定對象後將報請士林地檢署偵辦。

陽信銀行網路銀行用戶，會要求使用者代號不可與身分證號、統一編號、手機號碼、電子郵件帳號、信用卡號、存款帳號相同，凡用戶密碼連續輸入錯誤達4次（含），即會鎖住無法登入，需本人攜帶證件到臨櫃重新申請服務。

據了解，陽信銀行日前發現有數名客戶遭非使用者輸入帳號、密碼錯誤多次，導致帳戶遭鎖，所幸並無財損，銀行資訊部專員也立即帶著相關資料前往士林分局報案。

經初步了解，登入的IP疑同一個位置，因此銀行懷疑是離職同事所為，但因專員僅拿「登入異常」資料，無法明確交代登入異常客戶有幾個遭鎖住有幾筆，目前尚未成報案手續，加上妨害電腦罪屬告訴乃論，警方將等銀行將資料備齊完成受理報案後，才能調取IP位置，掌握對象後報請士林地檢署指揮偵辦。

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