微風集團遭竊90萬筆個資　勒索金額曝！駭入時間精準疑有內鬼

▲微風集團驚傳遭跨國駭客入侵，並勒索3個比特幣（約新台幣222萬）贖回個資。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台灣微風集團資料庫內90萬會員個資、訂單及集團供應商、發展計畫遭駭客PO上論壇兜售，微風集團證實接到勒索信，已經報警處理；刑事局證實2月15日接獲微風集團由資訊部門人員代表出面報案，並檢附駭客惡意登入檔、恐嚇電郵等關鍵證據，跨國駭客當天利用電子郵件向微風集團勒索3個比特幣（折合台幣222萬5千餘元）買回這批會員個資，微風集團經內部討論後決定不歹徒妥協，先向行政院數位發展部報備，再向刑事局偵九大隊報案提告妨害電腦使用等罪。

微風集團15日報案當天也同步對外發表聲明，表示集團將會全面更新系統，系統更新過程將暫時暫停會員點數活動，微風集團允諾加強系統安全並全面要求會員修改登入帳密，以維個資隱私安全。

另外根據檢警追查，發現駭客在15日凌晨準確利用微風集團商務平台系統全面更新維護的作業時間，精準地進入系統後台連線，竊取該集團逾90萬筆會員資料及20多個公司商業營運發展專案，雖然資料量超過150G，但跨國駭客集團有備而來，利用高速網路在短短數小時內就成功下載大批會員個資、商業機敏資訊，檢警認為駭客抓準被害公司系統全面維護更新，防火牆暫時關閉期間發動網路攻擊，不排除有內神通外鬼情事。

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