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張育成獲球迷封「國防部長」　軍聞社溫馨提醒：邱部長仍堅守崗位

▲▼2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成的招牌「敬禮」手勢引發網友討論。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊張育成因為好表現及招牌敬禮手勢被球迷稱為「國防部長」，國防部軍聞社也在11日中華隊以9比5擊敗荷蘭隊後，跟上熱潮發文表示，「團結一心，永不放棄！」向中華隊致敬，最後再附上「溫馨提醒」：國防部長（邱國正）仍堅守崗位，引發網友熱議。

世界棒球經典賽11日中華隊背水一戰，以9比5擊敗荷蘭，目前戰績2勝1敗，其中，中華隊張育成2局下的滿貫砲，更讓全場2萬球迷興奮不已，不少球迷更嗨喊「太帥了，敬禮」、「升三軍統帥了」、「國防部長太神啦」、「全體立正敬禮，三軍統帥開轟啦」。而張育成的經典招牌手勢「敬禮」也引受到國際媒體關注，11日捷克對日本比賽時，可以看到捷克隊得分時也做出相同手勢，更有外媒不禁好奇為什麼要這麼做，當場在記者會提問，張育成則機智回答，「這應該請（台灣）媒體幫我說明。」

針對張育成獲封「國防部長」，軍聞社也跟上熱潮幽默發文，「團結一心，永不放棄！」，向中華隊致敬，溫馨提醒：國防部長仍堅守崗位。此文一出也引發網友熱烈討論「因為今天太晚了，明天才會舉辦國防部長交接典禮」、「國防部最佳代言人」、「再扛一轟就該換了！」

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