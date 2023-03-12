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嘉大舉辦全國手沖咖啡交流賽　16所大專校院48組隊伍參賽

▲▼ 全國手沖交流賽在嘉大 歡迎咖啡迷聞香而來 。（圖／嘉義大學提供）

▲全國手沖交流賽在嘉大，歡迎咖啡迷聞香而來 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學咖啡研習社3/11-12兩天在蘭潭校區圖書資訊館B1舉辦第五屆覺戰-臺灣全國手沖咖啡交流賽，兩天的活動吸引國內16所大專校院學生共48組隊伍參賽。

▲▼ 全國手沖交流賽在嘉大 歡迎咖啡迷聞香而來 。（圖／嘉義大學提供）

▲第五屆覺戰-臺灣全國手沖咖啡交流賽，嘉大咖啡研習社森林學系鄧博仁同學代表參賽 。（圖／嘉義大學提供）

活動總召郭力群表示，今年參賽隊伍從最北的海洋大學至最南的中山大學都有學生組隊來嘉參加，是一年一度各地咖啡愛好者競技交流的最佳舞台。本屆比賽也首次邀請高手如雲的科大常勝隊伍參賽，使比賽更具挑戰與刺激性。活動現場除有手沖咖啡比賽外，也結合嘉義在地美食市集活動，讓交流賽活動更加豐富多元，適合全家大小闔家光臨。歡迎對咖啡手沖有興趣者，來到嘉大蘭潭校區圖書館觀摩手沖咖啡交流賽，也可以就近到軍輝橋欣賞盛開的黃花風鈴木。

▲▼ 全國手沖交流賽在嘉大 歡迎咖啡迷聞香而來 。（圖／嘉義大學提供）

▲崑山科技大學選手張子軒同學仔細的挑出瑕疵的咖啡豆。 （圖／嘉義大學提供）

手沖咖啡比賽方式每輪會有4組同時進行，第一天初賽採排名賽且僅使用指定咖啡豆；複賽則以13家烘豆業者的咖啡豆隨機抽選後，由選手沖泡進行盲測；最後，決賽以6種咖啡豆手沖杯測。選手們沖泡出來的咖啡，經5名專業評審依照其風味、酸值、甜感、平衡性、口感、餘韻及整體性來進行評比，選出最佳的前4名。得獎者將可獲得Aurli_珈堂咖啡手沖壺、星芒骨瓷櫻花、Kadou玻璃量杯及Kadou濾紙濾杯等精美獎品。

▲▼ 全國手沖交流賽在嘉大 歡迎咖啡迷聞香而來 。（圖／嘉義大學提供）

▲玄奘大學選手蒲建銘同學專注於手沖咖啡比賽。 （圖／嘉義大學提供）

學務處課外活動指導組陳宣汶組長表示，嘉大擁有超過百個學生社團，課外活動風氣鼎盛、既多元又多樣，學生們利用課餘時間，鑽研各種技能精進自我，合作辦理活動比賽，培養組織協作能力，在嘉大求學的過程，不但獲得專業知識，也透過社團學習增進軟實力，為未來的自己打下紮實基礎。

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