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澳洲蛋接力來台解蛋荒！擴大從「泰菲進口」　下周來100萬顆以上

▲▼農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪 立法院 財政委員會。（圖／記者宋良義攝）

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者宋良義攝）

文／中央社

對於國內缺蛋，農委會今天表示，規劃年底前執行專案進口，已確認除澳洲雞蛋每周固定進口，土耳其也確定有，還會有泰國、菲律賓等，下周又有澳洲蛋，3月底專案進口雞蛋會超過500萬顆。

農委會主委陳吉仲今天在立法委員林岱樺、許智傑、高雄市政府秘書長郭添貴等人陪同下，視察曹公圳抽水站及現地抗旱灌溉措施整備情形。他會後接受媒體聯訪表示，目前先以專案進口補足短期缺蛋危機，但相關數據已顯示國內產量將逐漸回穩。

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陳吉仲指出，目前國內雞蛋產能已經到谷底，但南部天氣很適合雞蛋生產，禽流感也獲得有效控制，後續生產將開始回穩。雖然過程中距離需求仍有不足部分，已經規劃年底前先以專案進口補足短期需求。

他說明，除了既有日本、美國、澳洲進口國外，還包括土耳其、泰國、菲律賓及巴西等國家，目前已確認除澳洲每周會有固定雞蛋進口，土耳其的200多萬公噸也確定會進口到台灣，近日還有泰國、菲律賓等。待相關檢疫和衛生證明程序完成，下周起預計會有200多萬顆雞蛋以上進口，用專案進口補足短期不足。

▲▼蛋蛋危機,雞蛋漲價,面臨缺貨,一早的菜市場就超過百位民眾排隊買蛋,深怕買不到蛋,7點多開賣到10點就全部賣完了,1斤雞蛋快破百元,老闆看到大家恐慌排隊也無奈。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼蛋蛋危機，不少地方都出現了搶購人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼蛋蛋危機,雞蛋漲價,面臨缺貨,一早的菜市場就超過百位民眾排隊買蛋,深怕買不到蛋,7點多開賣到10點就全部賣完了,1斤雞蛋快破百元,老闆看到大家恐慌排隊也無奈。（圖／記者姜國輝攝）

農委會畜牧處副處長江文全今天接受中央社記者電話訪問指出，至3月底專案進口雞蛋的數量會超過500萬顆，扣除2月下旬已從澳洲空運抵台36萬顆，下周起連續2周每周將進口100多萬顆，最後一周則超過200萬顆。

他也說明，除了原本就可以從澳洲、美國、日本進口雞蛋，農委會再與衛福部研議檢疫與食品安全，訂定專案進口雞蛋規範，以便需要進口雞蛋時，也可以從其他國家輸入，而其他國家蛋品輸入時，必須符合專案檢疫與食品安全規定，此與檢疫、食品安全有關的專案執行到今年底，但不等於進口雞蛋要持續執行到年底。

媒體追問，國民黨立委王鴻薇點名陳吉仲，若解決不了蛋荒就應該下台，陳吉仲則說，政務官只要沒做好，就要為自己工作表現負責。自己出身農家，農委會也持續盡力照顧農民，面對環境挑戰就是要把每件事做好。但像雞蛋調度短期無法滿足消費者，「所有責任還是我來負責」。

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陳吉仲雞蛋蛋荒進口蛋

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