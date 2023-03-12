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台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰」　5000球迷湧入觀戰

▲▼台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰，現場5000位球迷湧入觀戰。（圖／記白珈陽翻攝）

▲台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰，現場5000位球迷湧入觀戰。（圖／記白珈陽翻攝，下同）

記者白珈陽、林彥臣／台中報導

經典賽荷蘭對中華，台中市府廣場大螢幕轉播，現場加油群眾沸騰滿點，人數破五千人，幾乎滿到台灣大道一側，比10日的兩千人更多出數倍，現場歡呼聲，連旁邊的百貨區群眾都聽得一清二楚。

▲▼台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰，現場5000位球迷湧入觀戰。（圖／記白珈陽翻攝）

確定勝利後，群眾散場秩序良好，其中有不少是遠從台北等地來看球的外縣市民眾，雖然沒買到票在球場觀賽，也要來台中，在市府廣場前大螢幕前「身歷其境」，感受主場城市全程加油的威力！

▲▼台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰，現場5000位球迷湧入觀戰。（圖／記白珈陽翻攝）

▲▼台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰，現場5000位球迷湧入觀戰。（圖／記白珈陽翻攝）

▲▼台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰，現場5000位球迷湧入觀戰。（圖／記白珈陽翻攝）

▲▼台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰，現場5000位球迷湧入觀戰。（圖／記白珈陽翻攝）

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