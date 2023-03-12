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美國佛州參議會通過決議　呼籲與台灣簽署雙邊貿易協定

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國佛州參議會通過決議，呼籲與台簽署雙邊貿易協定。（圖／路透社）

文／中央社

美國佛羅里達州參議會7日通過友台決議案，除彰顯台灣與佛州姐妹情誼，力挺台灣國際參與外，也呼籲美國政府邀請台灣加入印太經濟架構並與台灣簽署雙邊貿易協定。

佛州參議院7日通過決議案指出，今年是佛州與台灣締結姊妹州31週年，台灣與佛州間有姐妹市關係，台灣是美國第10大貿易夥伴，也是佛州在亞洲第8大出口市場。

決議文也感謝台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，捐贈超過42萬片醫療口罩，去年伊恩颶風（Hurricane Ian）肆虐佛州後，也捐30萬美元協助佛州政府災後重建，「展現台灣致力協助有急需援助的國際夥伴承諾」。

決議文並指出，台灣對亞太經濟合作會議（APEC）世界貿易組織（WTO）的參與及貢獻，並力挺台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變遷綱要公約（ UNFCCC）等國際組織，也呼籲美國政府邀請台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）並與台灣簽署「雙邊貿易協定」（BTA）。

對於佛州參議會通過友台決議案，駐邁阿密辦事處感謝佛州參議會對台灣與佛州及台美關係的支持，並期盼持續提升雙邊交往與情誼。

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