今起兩岸恢復10航點！國籍航空評估先復飛2航點　可望首飛時間曝

▲兩岸定期航點將逐步恢復，航空公司規劃先復飛廣州、深圳。（資料圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

兩岸今天(3/10)起10個定期航點，不過涉及對岸地勤人力盤點以及旅運需求，華航和長榮等航空公司今緊鑼密鼓進行評估，初步規劃10航點中將先恢復廣州、深圳2航點，今尚未正式向民航局申請時間帶，復航具體時間點仍待評估，不過業者表示，將以清明前復飛為目標。

疫情前兩岸空運客運有61航點，受疫情影響僅剩上海浦東、虹橋、北京、廈門及成都5航點，陸委會昨(3/9)宣布今天起恢復兩岸10個航點，分別為深圳、廣州、南京、 重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，雙方航權總數每週209班，定期航班航點自3月10日開始實施。

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不過由於兩岸該10個定期航點多年沒有班機運作，當地地勤人力需重新盤點，並須評估旅客需求，雖今起恢復10個定期航班航點，但因需要作業時間，實際復飛多少航點以及時間點，仍待航空公司評估，華航、長榮今緊鑼密鼓進行相關復飛評估，目前尚未向民航局提出時間帶申請，兩家國籍航空初步規劃將鎖定廣州、深圳2航點先復飛。

長榮航空則表示，今相關單位正進行相關評估作業，初步規劃先復飛廣州、深圳航點，時間點還在討論中，目前尚未定案。

華航表示，目前正在綜合評估市場動態、營運規劃安排兩岸航班，擬優先復飛廣州、深圳航點，今已進行相關評估作業，一旦復飛時間定案將會盡速售票。

業者私下表示，廣州、深圳2航點將努力以清明前復飛為目標，但仍需視作業時間而定。