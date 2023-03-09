3／18啟動！北市闢5線「免費掃墓公車」　墓區周邊交管禁汽機車行駛

▲清明節掃墓公車。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

清明連假將於4月到來，為利民眾清明掃墓祭祖，配合墓區道路進行交通管制，台北市交通局9日宣布，從3月18、19、26日，以及4月1至5日共計8天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車；而富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓部分路段，也將於這8天禁止汽機車行駛。

台北市交通局9日公布清明掃墓周邊交管、接駁車資訊。因應清明掃墓車流疏導需要，富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓於3月18、19、26日及4月1、2、3、4、5日共8日，從上午5時30分至下午5時（南港軍人公墓為8時至下午5時）於周邊道路及主要入口實施交通管制，僅准許公車、掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

此外，公運處也闢駛免費掃墓公車，將於3月18、19、26日及4月1、2、3、4、5日共計8天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車，呼籲民眾儘可能分散，以避開此尖峰期間；另為服務行動不便及70歲以上年長者往返墓區，現場也配置復康巴士提供民眾免費搭乘，可於掃墓公車乘車地點洽服務人員協助。



交通局指出，為考量民眾平日掃墓需求，3月20日至25日、3月27日至31日共計11天，特別闢駛1段票收費掃墓公車112路（由捷運動物園站至富德靈骨樓），營運時間為上午8時至下午5時，每日計8車次於捷運動物園站2號出口準點發車，平日上山掃墓民眾可多加利用。

【墓區周邊交管內容】

一、富德及南港軍人公墓

（一）管制點及管制車種

1.禁止所有車輛通行管制點（汽機車均禁止）

(1)崇德街與富陽街口。

(2)研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口。

(3)文山區西寒寺前三岔路口。

(4)木柵路5段18號。

(5)崇德街與崇德街146巷。



2.禁止汽車通行管制點（機車可通行）

(1)木柵路5段43巷與木柵路5段巷口。

(2)木柵路5段西側（萬福橋公車站）站牌。

(3)研究院路4段與研究院路3段路口。

(4)南港區研究院路3段（中華科技大學）。

二、陽明山公墓

1.禁止所有車輛通行管制點（汽機車均禁止）

(1)行義路與泉源路（向東、向西、向北）。

(2)惇敘工商東側門。



2.禁止汽車通行管制點（機車可通行）：泉源路往陽明山墓區入口。

▼富德與南港軍人墓區交通管制。（圖／台北市交通局提供）

▼陽明山墓區交通管制。（圖／台北市交通局提供）