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北市爭取國1高架南向堤頂至環北「開放路肩」　高公局打回票

▲▼ 捷運港墘站,捷運內湖,港墘捷運,港墘商圈,內科,堤頂大道 。（圖／記者黃國霖攝）

▲交通部高公局和北市研商改善堤頂等交通改善。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／台北報導

為改善交通，高公局與台北市政府交通局3月3日共同研商台北市國道路段及周邊道路交通改善方案，其中有關國1高架南向堤頂至環北開放路肩，高公局今(7日)表示，因高架無法增設避難空間，發生事故或拋錨，用路人於路肩等候，恐增二次事故，考量高架路段用路人緊急避難及救援排除需求，經評估結果為不可行。

高公局表示，雖依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第19條，必要時得實施開放路肩措施，於短時間增加道路容量，紓緩尖峰時段交通壅塞，惟高速公路外側路肩以提供公務巡邏、道路救援、緊急事故處理車輛使用為主，開放路肩之前仍須考量對前述主要功能影響。

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高公局進一步說明，因高架路段無法增設避難空間，如發生事故或故障車時，用路人不若於平面路段可於護欄外側等待救援，僅能於路肩等候，恐增加二次事故機率及嚴重度；且國1高架堤頂至五股路段長達14公里，救援車輛迴繞距離甚長，分離式高架亦無法採對向救援，目前此高架段事故處理時間約30分鐘，已較其他路段約20分鐘為多，如開放路肩後，將更不利於救援車輛快速抵達，致事故處理時間增加，交通衝擊更大，甚而加重事故嚴重性。

針對有民眾反映為何國1高架北向平行路段卻可開放路肩(國1高架五股轉接道匯流處至堤頂)，高公局表示，因上午時段往台北都會區交通量大，於每日上午7時到10時開放北向側路肩，並採分段開放路肩，路肩出口可順接環北、下塔悠、堤頂北向出口，提供北出車輛於路肩排隊停等；惟南向環北交流道因無南下出口，路肩車流必須於環北交流道路肩終點前駛回主線，且堤頂南入車輛須行駛14公里至五股始能駛離，與北向交通狀況並不相同。

至於如何改善交通問題，高公局表示，目前規劃先針對國道平面台北市區路段包括台北、圓山、東湖至內湖等路段進行改善，預期完工後將可紓緩國1平面交通壅塞，並可導引部分國道高架車流改行駛平面路段，將持續與台北市政府溝通探討相關改善方案可行性。

高公局也指出，在疫情趨緩下，111年國道平日交通量再創新高，達90百萬延車公里，較109年增加2%，國道都會區路段晨、昏峰之壅塞難以避免，呼籲平日通勤民眾多搭乘公共運輸，減少國道交通負荷，亦可節省寶貴通勤時間。

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