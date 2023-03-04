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國道車禍年奪58人命！最大肇因出爐　「開自駕輔助系統仍追撞」

▲桃園國道車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道車禍一年奪走58條人命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道行車速度快，發生車禍傷亡也較一般道路嚴重，高公局統計，去(111)年國道車禍奪58條人命，其中19件肇因為未注意前車狀況，高公局表示，國道車禍不少是因為駕駛未留意前方車流變化，或是開啟駕駛輔助系統導致疏於注意路況導致發生死亡車禍。

高速公路局統計，去(111)年國道發生人員於24小時內死亡之A1事故共有53件，造成58人死亡，其中有19件主要肇事原因為未注意車前狀態，造成20人死亡，進一步探究事故潛因，以前方車多、施工或故障車等狀況致車流回堵，駕駛人未注意前方環境與車流變化或開啟駕駛輔助系統等情形，致發生未注意車前狀況類型之A1的24小時內死亡事故。

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去年3月7日晚上國3北向63公里處，1部配備駕駛輔助系統之車輛因駕駛人使用手機分心恍神，未注意前方路況而追撞1輛施工緩撞車，施工人員在協助事故交通維持時遭後方另輛小客車追撞，造成1死2傷；同年12月27日下午國3北向293.6公里處，1輛小客車因不明原因停於車道上，後方車輛因未注意車前狀況而追撞該部車輛，造成1死5傷。

高公局表示，高速公路車速快，駕駛人所需之應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離，才能在緊急狀況下安全地煞停。

高公局提醒，目前市面上配備駕駛輔助系統的車輛多屬Level 2等級，並非可完全自動駕駛，且有其適用範圍和條件限制，請開啟駕駛輔助系統之民眾，於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並應適時切換手動操控車輛行駛。

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