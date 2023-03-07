南投林管處3／10發票換樹苗　赤皮等7類1.2萬株供領取

▲南投林管處10日舉辦發票換苗木活動，民眾有機會可獲小巧精緻的「橡實」家族，圖為赤皮。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣殼斗科植物的果實通稱為「橡實」，因其形態小巧精緻，近年來廣受民眾喜愛；林務局南投林區管理處表示，將於3月10日辦理捐發票換樹苗活動，除橡實家族的赤皮，還有金毛杜鵑等共7種樹苗，民眾可自備提袋現場換取。

南投林管處指出，今年植樹節巧遇假日，援例提前在最後一天上班日的10日上午10時起，於本處及轄屬5個工作站同步「開換」，贈送金毛杜鵑、山黃梔、桃金孃、厚葉石斑木、竹柏、赤皮、苗栗紫金牛，總共1萬2000株，民眾憑今年1至3月發票1張換取苗木1株、1人限領5株，僅現場發放，不接受預約保留，送完為止。

▲▼南投林管處10日舉辦發票換苗木活動，圖為竹柏和山黃梔。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處長李政賢表示，該處針對不同環境選定苗木，如金毛杜鵑、山黃梔、桃金孃性喜陽光充足，厚葉石斑木耐旱抗風，竹柏耐寒，苗栗紫金牛可作為室內盆栽淨化空氣，至於「橡實」家族的愛好者更不能錯過赤皮；7種台灣原生樹種形貌具佳，甚至比外來植物更容易種活且兼顧生態。

▲▼金毛杜鵑、桃金孃。（圖／南投林區管理處提供）

民眾可上林管處網站（http://nantou.forest.gov.tw/業務公告區）先行查閱查詢發票換樹苗種類、照片、特性及適宜種植地點等，再前往換取；電話洽詢細節：049-2365226-2111趙小姐