電影票根1張30元「網購賣到爆」！過來人曝廣泛用途：很實用

▲購物網站上有販售電影票的票根，讓人感到好奇實際用途。（圖／翻攝購物網站）



網搜小組／柯振中報導

看電影是許多人的休閒娛樂活動，不過票根除了留著收藏以外，竟然還能夠上網販售！一名女子日前瀏覽某網購賣場時，意外看見了一名賣家在販售電影票的票根，而且銷量相當高，讓她感到十分好奇，不明白背後有什麼商機，貼文曝光後，也引起了大量討論。

這名女子在Dcard表示，她日前在某購物網站瀏覽時，意外看見了有間賣家正在販售電影票的票根，讓她感到十分好奇，「為什麼要買電影票根阿？」

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▲電影看完後留下的票根竟然也能賣，奇妙的商機讓人摸不著頭腦。（示意圖／123RF）



從截圖畫面中可以看見，這間賣場主打販售電影票票根，每張要價30元，賣家還強調「持續更新中」、會有許多最新電影的票根出爐，且從已售1,079件商品的狀況來看，銷量還算不錯。

貼文引發討論後，也有不少網友點出票根廣泛的用途，「可能有抽獎活動，一張票根＝一次抽獎機會」、「之前高中寒假要弄參加文藝活動證明，蠻好用ㄉ」、「報備用的，然後人其實不在那」、「公司可能有娛樂費可以申請」、「我們系上有作業是看電影，提供電影票根作依據。」

▲除了電影票的票根以外，網路上也有人在販售高鐵的票根。（示意圖／ETtoday資料照）



事實上，除了電影票的票根以外，蝦皮上還有賣家在販售高鐵的票根。對於高鐵票根的作用，先前也有人揭露，「能報帳、紀念，當作任何用途的證明」、「出差報帳你就知道多好用了」、「差旅費啊，沒票根怎麼申請」，甚至還可以當成不在場證明，種種神秘的用途讓人眼界大開。