　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電影票根1張30元「網購賣到爆」！過來人曝廣泛用途：很實用

▲▼購物網站上有販售電影票的票根，讓人感到好奇實際用途。（圖／翻攝購物網站）

▲購物網站上有販售電影票的票根，讓人感到好奇實際用途。（圖／翻攝購物網站）

網搜小組／柯振中報導

看電影是許多人的休閒娛樂活動，不過票根除了留著收藏以外，竟然還能夠上網販售！一名女子日前瀏覽某網購賣場時，意外看見了一名賣家在販售電影票的票根，而且銷量相當高，讓她感到十分好奇，不明白背後有什麼商機，貼文曝光後，也引起了大量討論。

這名女子在Dcard表示，她日前在某購物網站瀏覽時，意外看見了有間賣家正在販售電影票的票根，讓她感到十分好奇，「為什麼要買電影票根阿？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼示意圖,媒體,廣播,電視,節目,科技,電影,螢幕。（圖／123RF）

▲電影看完後留下的票根竟然也能賣，奇妙的商機讓人摸不著頭腦。（示意圖／123RF）

從截圖畫面中可以看見，這間賣場主打販售電影票票根，每張要價30元，賣家還強調「持續更新中」、會有許多最新電影的票根出爐，且從已售1,079件商品的狀況來看，銷量還算不錯。

貼文引發討論後，也有不少網友點出票根廣泛的用途，「可能有抽獎活動，一張票根＝一次抽獎機會」、「之前高中寒假要弄參加文藝活動證明，蠻好用ㄉ」、「報備用的，然後人其實不在那」、「公司可能有娛樂費可以申請」、「我們系上有作業是看電影，提供電影票根作依據。」

▲▼台鐵,高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,大眾交通工具,假期,連假。（圖／記者周宸亘攝）

▲除了電影票的票根以外，網路上也有人在販售高鐵的票根。（示意圖／ETtoday資料照）

事實上，除了電影票的票根以外，蝦皮上還有賣家在販售高鐵的票根。對於高鐵票根的作用，先前也有人揭露，「能報帳、紀念，當作任何用途的證明」、「出差報帳你就知道多好用了」、「差旅費啊，沒票根怎麼申請」，甚至還可以當成不在場證明，種種神秘的用途讓人眼界大開。

 
ET快訊
中華隊戰古巴搶晉級！先發出爐
也被2萬球迷嚇到？　荷蘭教頭：我希望沒有啦
中華隊2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電影票根1張30元「網購賣到爆」！過來人曝廣泛用途：很實用

小商人聲稱安排員工與荷蘭隊「聯誼寒暄」　誰會軟腳很明顯

台灣難洗刷「行人地獄」惡名　網紅Cheap實測片揭原因：警察沒在抓

他常吃炸物店「雞排漲到90」　眾人傻眼：庶民小吃變成奢侈品

乳癌佔女性癌症1／4！切除手術怎麼選　醫曝手術新趨勢

信眾改奉他教特寫信「告知」城隍　廟方：不用特地寫信來跟我老闆報備！

三三六愛奇兒日前夕特教生一起種樹護台南　永福星星幫21年植樹祈福

銷魂小點心！4步驟做好「芥末蝦球」　神奇口感越吃越上頭

快訊／高鐵雲林車站「訊號異常」　部分列車延誤

台荷大戰出奇招！洲際棒球場外豪華餐盒附 「荷包蛋」　民眾瘋搶

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

奧客嫌55元陽春麵太貴　老闆改擺盤...身價秒飆高

媽參加婚禮熟練跳黑桃A　兒傻眼：我媽在幹嘛^^

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

電影票根1張30元「網購賣到爆」！過來人曝廣泛用途：很實用

小商人聲稱安排員工與荷蘭隊「聯誼寒暄」　誰會軟腳很明顯

台灣難洗刷「行人地獄」惡名　網紅Cheap實測片揭原因：警察沒在抓

他常吃炸物店「雞排漲到90」　眾人傻眼：庶民小吃變成奢侈品

乳癌佔女性癌症1／4！切除手術怎麼選　醫曝手術新趨勢

信眾改奉他教特寫信「告知」城隍　廟方：不用特地寫信來跟我老闆報備！

三三六愛奇兒日前夕特教生一起種樹護台南　永福星星幫21年植樹祈福

銷魂小點心！4步驟做好「芥末蝦球」　神奇口感越吃越上頭

快訊／高鐵雲林車站「訊號異常」　部分列車延誤

台荷大戰出奇招！洲際棒球場外豪華餐盒附 「荷包蛋」　民眾瘋搶

小心累壞！2023年「健康易有狀況」3星座　第一名注意舊疾復發

總統蔡英文臉書「恭喜台灣隊第二勝」　全隊都是台灣英雄

陳傑憲扮演恐怖7棒　賽後變小粉絲和五十嵐合影

2連勝想唱三天三夜！吉力吉撈大讚吳哲源投球很聰明

張育成再登「大聯盟官網」　官方記者讚：史詩般的大滿貫

宋家豪連兩戰神救援「齊聚一心」　台古戰要當稱職啦啦隊

浪漫速成班》三位媽太搶戲　直行CP帶來愉快的8周末

孫耀威「頭遭高爾夫球砸」爆血！　裂開5CM傷口…送醫曝現況

吳哲源抗荷英雄「投給國人看」：不要給林桑漏氣

胃食道逆流好不了？　醫提5招改善：少穿緊身衣、避免飯後躺下

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

生活熱門新聞

妹子「下面超大包」！她嚇瘋：男友說我有GG

一夜暴跌10度！明迎冷氣團有望下雪

小商人稱安排員工與荷蘭隊「聯誼寒暄」

電影票根1張30元賣爆！背後用途讓人驚呆

二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣了

台灣難洗刷「行人地獄」惡名　Cheap揭原因

重機女神北宜險被擊落！牠結局超暖被讚爆

信眾改奉他教特寫信「告知」城隍

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

雞排漲到90　庶民小吃變成奢侈品

作家喊「台灣是A組硬實力最弱」！打贏義大利證明1事

飯店SPA「大媽穿國小泳衣」！長輩節儉神舉....驚呆全場

老婆、小三同時懷孕！渣夫「見寶寶性別」嗆離婚

麻辣燙闆娘太正！客投訴竟喊：我目前單身

更多熱門

相關新聞

不敢相信！《鬼家人》爆笑10金句

不敢相信！《鬼家人》爆笑10金句

由許光漢、林柏宏主演的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，上映一個月已經突破2億票房，有笑有淚的劇情讓不少影迷已2刷、3刷，而林柏宏飾演的毛毛常常掛在嘴邊說的「不敢相信！」也成為全民口頭禪，電影中許多台詞都是金句等級

黑幫毒販帶女友看《阿凡達》　見警張嘴傻眼

黑幫毒販帶女友看《阿凡達》　見警張嘴傻眼

桃警與電影院合作　提升反詐騙宣傳效能

桃警與電影院合作　提升反詐騙宣傳效能

劇組徵會吹高雷狗　牠出演鬼家人

劇組徵會吹高雷狗　牠出演鬼家人

影城電視牆驚見「阿昭署長」　原來防詐宣導

影城電視牆驚見「阿昭署長」　原來防詐宣導

關鍵字：

電影電影院電影票票根報備報帳作業

讀者迴響

熱門新聞

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

中華隊晉級關鍵！派陳仕朋打古巴

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

吳哲源替補繳賽揚身手　林岳平：我的福氣

被2萬球迷嚇到？荷教頭：希望沒有啦

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中職MVP林立最多安　證明中職打者

台灣投手表現驚豔！荷教頭讚到不行

張育成滿貫砲中華隊累積海灌25分　刷新WBC隊史紀錄

驚見老公「猛聞內褲還舔」！她原地嚇傻：怎面對

女落軌「連7列車駛過」無人知　屍體隔日才被發現

即／台南停車場傳「舉槍輕生」　送醫搶救中

吳哲源抗荷英雄：投給國人看！

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面