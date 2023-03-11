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美81歲參院共和黨領袖麥康奈「跌倒腦震盪」住院　80歲拜登致電關心

▲▼美國聯邦參議院少數黨領袖、共和黨肯塔基州參議員麥康奈（Mitch McConnell）。（圖／路透）

▲美國聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國81歲參議院少數黨領袖、共和黨資深議員麥康奈（Mitch McConnell）8日晚間在一場晚宴上跌倒就醫。發言人表示，麥康奈因腦震盪正在住院接受治療，但沒有提到詳細病況或何時復工等細節。一名幕僚10日則透露，麥康奈狀況很好，且「渴望」出院返回崗位。80歲的美國總統拜登表示，已打過電話關心。

根據美聯社報導，81歲的肯塔基州資深參議員麥康奈8日在一個競選委員會活動結束後的飯店晚宴上跌倒，發言人波普（David Popp）稱麥康奈因腦震盪正在接受治療，預計在醫院觀察幾天，他「感謝醫療專業人員的照顧，也感謝同僚的溫暖祝福」。總統拜登9日在白宮受訪時表示，他和麥康奈的家人已通過電話，「我認為他會沒事的。」

▲▼美國總統拜登（Joe Biden，右）與聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell，左）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（右）與參院共和黨領袖麥康奈（左）。（圖／路透）

麥康奈的長期政治幕僚霍姆斯（Josh Holmes）接受NBC訪問時說，他過去這兩天都在麥康奈身邊，並透露麥康奈一直在四處走動，向工作人員搭話提問，情況很好，也「渴望」離開醫院回到工作崗位。

猶他州共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）9日結束午餐會議後也透露，麥康奈的幕僚告知他們，麥康奈感覺良好但有腦震盪。羅姆尼預測，麥康奈應該會住院到周末，下周才返回參議院。

美聯社報導補充，腦震盪可能造成嚴重傷害，需要時間恢復，即使是一次腦震盪意外也會限制患者在恢復過程中的能力。而麥康奈2019年就曾在肯塔基州的家中摔倒，肩膀骨折，當時正值參議院夏季休會，動了手術的他恢復期間曾在家工作了幾周。

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