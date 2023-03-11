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信眾改奉他教特寫信「告知」城隍　廟方：不用特地寫信來跟我老闆報備！

▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟，日前接獲一封前信眾的信，表明改信上帝，宣告「不再往來」，令廟方啼笑皆非。（圖／翻攝自全台首邑縣城隍廟臉書，下同）

▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟，日前接獲一封前信眾的信，表明改信上帝，宣告「不再往來」，令廟方啼笑皆非。（圖／翻攝自全台首邑縣城隍廟臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟，日前接獲一封信，信中寫明「以前有在你們廟裡參拜，因為以前還沒有認識真正的上帝，因為現在已經認識了，現在已經崇拜上帝，現在已經不跟你們來往」，廟方啼笑皆非地表示：「上帝的子民們～有信仰上心靈的寄託都是好事，不用特地寫信來跟我老闆報備～感恩」。

▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟，日前接獲一封前信眾的信，表明改信上帝，宣告「不再往來」，令廟方啼笑皆非。（圖／翻攝自全台首邑縣城隍廟臉書，下同）

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該封署名林姓民眾的信是寫給台南北區的全台首邑縣城隍廟，台南市「首邑縣城隍廟」，創建於清康熙五十年，有近三百年歷史，縣城隍廟在府城鎮北坊，縣城隍廟所奉祀的「城隍爺」是由台灣第一任知縣雕塑金身迎祀廟內的，因其「源由」不同於其他縣市的城隍廟源自大陸，故號稱「全台首邑」縣城隍廟，在台灣是頗具特色的廟宇，也是地方極為重要的信仰中心。這封信也引起網友熱議。

▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟主祀縣城隍爺，陪祀二十四祭司等神尊。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟主祀縣城隍爺，陪祀二十四祭司等神尊。（圖／記者林悅攝，下同）

網友們指出：「有來有往，無來清爽，保重」、「其實你要改信別的基本禮貌就是進去雙手合十不拿香沒關係，稟報說你要改信別的信仰，通常神明（正神）都不會去計較這些事情，但是這封信的寫法就是非常的沒禮貌+不敬，通常這種既得不到新信仰庇佑，還會讓舊信仰的得你有夠沒禮貌，然後兩邊的庇祐通常都會沒有」、「看起來應該是教會統一發下去寫的，跟當兵寫家書一樣」、「搞不好城隍爺跟上帝是麻吉，然後一起訕笑這個憨弟子」、「正同桌吃下午點心的城隍爺跟上帝相視而笑～」、「怕沒有聲明退會，上帝會森氣氣嗎？」、「嗯…祝你幸福…希望你的祂能夠好好照顧你」、「希望上帝能讓他文筆好一點，出現三次已經」、「也太自以為高尚了」、「我東方人的最高信仰也是上帝呀！玄穹高玉皇上帝」、「隨順眾生，我們所信仰神道教的神佛是不會計較的，找到自己認為的中心信仰都是好事」、「他的用意不是跟我們老闆報備…，只不過是要跟現在的老板示誠」、「他應該是想要處理他心靈上的儀式感～祝福他」…。

▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟主祀縣城隍爺，陪祀二十四祭司等神尊。（圖／記者林悅攝，下同）

首邑城隍廟置身於台南市北區區公所附近，雖然沒有一般廟宇的豪華，但是仍然保有城隍廟該有的規格；在該廟正門門楣上寫有「爾來了嗎」四個字語，與台灣府城隍廟之「爾來了」互相照應，皆有異曲同工之妙，且廟內隨處可見發人深省的對聯與警世句子；正殿大門上方的「大算盤」正代表「城隍爺」計算人間善惡、評斷功過之用，更顯陰森警世氣息。　　

▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟主祀縣城隍爺，陪祀二十四祭司等神尊。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟主祀縣城隍爺，陪祀二十四祭司等神尊。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟主祀縣城隍爺，陪祀二十四祭司等神尊。（圖／記者林悅攝，下同）

廟宇正殿對聯「陽報陰報善報惡報速報遲報豈曰無報」、「天知地知神知鬼知你知我知莫云不知」，言詞令人省思；進入正殿之後看到不同於府城隍廟的黑色面貌的「城隍爺」；「縣城隍」高坐於神龕上，面呈金色，容貌合許溫和，低眼凝視看著祭拜的信徒們；「縣城隍」正式封號為「顯佑伯城隍尊神」，左右兩旁從祀文武判官以及七爺八爺等神。

▲台南十分知名的古廟全台首邑縣城隍廟主祀縣城隍爺，陪祀二十四祭司等神尊。（圖／記者林悅攝，下同）

台灣的眾神明中，除了主掌功名與祿位的文昌帝君外，「縣城隍」除了掌管地方陰陽兩界雜務，受人膜拜外，正殿兩邊從祀和府城隍一樣的二十四祭司，並且在「主考官」的匾額下，二十四祭司神像分別列在左右神龕上，和台灣府城隍廟一樣；其中以「考功司」、「學政司」最受學子們的歡迎；民間傳說左邊神龕的「學政司」掌管大學大專考試；右邊神龕「考功司」負責高中聯考，與其他如公務人員考試一般。每年到考試季節，信眾香客總是絡繹不絕，家長們帶著子女來向「主考官」虔誠祈拜，祈求考試順利，金榜題名，神案前繫滿了學生的准考證，盛況罕見。

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