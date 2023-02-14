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白沙屯媽祖魅力無國界　逃逸移工遶境遭逮「可以讓我走完嗎？」

▲▼一名越南籍逃逸女移工參與白沙屯媽祖遶境，因沒戴口罩員警上前好意提醒，心虛逃跑遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一名越南籍逃逸女移工參與白沙屯媽祖遶境，因沒戴口罩員警上前好意提醒，心虛逃跑遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、隋昊志／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖進香之旅吸引眾多信眾跟隨，不只台灣人「瘋媽祖」，就連外籍移工也擋不住媽祖婆的魅力。3名越南籍移工相約跟著隊伍遶境，但因沒有戴上口罩聊天，負責交管的員警上前提醒，其中一人是逃逸移工，看到員警心虛拔腿就跑，遭逮後還請求「可以讓我參與完遶境嗎？」

▲▼一名越南籍逃逸女移工參與白沙屯媽祖遶境，因沒戴口罩員警上前好意提醒，心虛逃跑遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一名越南籍逃逸女移工參與白沙屯媽祖遶境，因沒戴口罩員警上前好意提醒，心虛逃跑遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）

白沙屯媽祖遶境活動13日清晨繼續第二天的行程，負責執行交通指揮勤務的大肚分駐所員警陳柏豪在沙田路二段進行交管時，聽見3人用外語交談，好意上前提醒要戴好口罩，沒想到其中一名阮姓女子竟然立刻調頭逃跑，員警隨即追上並將阮女攔下，發現竟然是逃逸移工。

警方詢問後得知，3人是越南籍移工，相約從大甲區走到大肚，不料在路上碰到員警上前提醒戴好口罩，阮女因自己是逃逸移工身分心虛逃跑，被逮時還表示向警方請求，希望能讓她參與完白沙屯媽祖遶境。

警方表示，阮女過去是在彰化市某工程公司上班，因薪水太低逃逸，轉往各地打零工度日，沒想到這次因參與遶境未戴口罩被逮，目前依違反入出國及移民法，移送至移民署台中第一專勤隊收容。

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