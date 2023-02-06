星雲大師圓寂　佛光山一早湧入信徒「雙手合十」肅穆送行

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

佛光山開山星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲。今(6日)一早，佛光山傳來陣陣誦經聲，星雲大師圓寂讚頌會場也已布置完畢，上午也有信徒聞訊到場，送大師最後一程。弟子慧傳法師，大師昨天下午5點圓滿一生，今早9點佛光山一切井然有序，「一切都有很好的安排。」

▲佛光山星雲大師圓寂讚頌會場。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

慧傳法師說，每個人都有生老病死，但是星雲大師將生老病死從另個角度來說明，叫做「老病死生」，意思是，人死後還會生，生了後又會死，生生不息、循環不已。星雲他師還告訴他們，他來世還要做和尚，也就是說，在生死輪迴中，他是自由自在、沒有罣礙。

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星雲大師昨下午在眾弟子的誦經聲中平靜圓寂、安詳入睡。慧傳法師表示，佛光山有制度，星雲大師常說要集體創作、制度領導，「謹遵大師教誨、一一處理，任何事情一切從簡，我們是貧僧，要用簡約的方式，面對大眾。」

慧傳法師表示，昨天下午5點大師圓滿一生，今天早上9點，佛光山的一切已經井然有序，各位媒體朋友、信眾上山，也能大方接待，「一切都有很好的安排。」

今早佛光山莊嚴肅穆，在一片誦經聲中，星雲大師圓寂讚頌會場已布置完畢，眾僧魚貫前往會場，現場一早也有身穿便服的信徒，雙手合十走進會場中，送大師最後一程。

▼信徒雙手合十走進會場。