　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台男找觀光客共組「跨國偷蒜集團」！　住處查獲3公噸蒜頭

▲▼ 。（圖／記者李政遠翻攝）

▲警方在黃姓主嫌住處起獲3050公斤蒜頭。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣進入農忙時期，3月起北港鎮、水林鄉陸續傳出蒜頭遭竊，警方積極調閱監視器，鎖定黃姓、陳姓男子等2名主嫌，追查發現，2人招攬8名泰國籍旅客、1名越南籍逃逸移工，組成「跨國偷蒜集團」，在深夜竊取農田灌溉大排旁的蒜頭。警方10日將11人逮捕，於黃男住處查扣3050公斤失竊蒜頭，並查出有400公斤蒜頭已被該集團賣出，訊後依加重竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣北港警分局表示，3月份起接連接獲民眾報案，稱栽種於北港鎮與水林鄉農田水利會灌溉大排旁的蒜頭遭竊，分局長陳宏平對於農忙時期，民眾辛苦栽種的蒜頭遭竊嫌竊取甚表重視，立即指示偵查隊長蔡祥裕統合偵查隊及案發派出所共組專案小組積極偵辦，

檢警調閱上百支路口監視器，經分析比對，鎖定黃、陳涉有重嫌，深入調查發現，2嫌以每天1000元為報酬，找來8名持觀光護照來台的泰國籍人士（其中4人逾期停留）以及1名越南籍逃逸移工，要求他們入夜後坐車到指定地點，偷取農田蒜頭。

專案小組10日見時機成熟，動員25名警力，將黃、陳以及11名外籍人士當場拘捕，並在黃男家中查扣未曬乾的蒜頭3050公斤，及做案車輛1輛、犯案工具一批。警方追查發現，該集團已以每公斤45元的價格售出400公斤蒜頭。

▲▼ 。（圖／記者李政遠翻攝）

▲▼警方逮獲黃男等11人。（圖／記者李政遠翻攝）

▲▼ 。（圖／記者李政遠翻攝）

北港警分局表示，雲林縣為農業大縣，每年農產品採收期，警方都會執行護農專案保護民眾財產安全。今年蒜頭正要進入採收期，惟該集團不管蒜頭是否已完全成熟，為了自己不法利益，竟僱用持觀光護照來台的外國觀光客及失聯移工，竊取民眾辛苦栽種的蒜頭變賣圖利，造成民眾財產損失。

警方積極偵辦追回被竊蒜頭，全案依加重竊盜罪嫌移請臺灣雲林地方檢察署偵辦，並請檢察官向法院聲請預防性羈押並擴大追查銷贓管道。失聯外勞部分，依入出國及移民法移請移民署專勤隊依法辦理。

ET快訊
快訊／台荷大戰！林襄喊話了
快訊／捷克先得分！日游擊手傳球失誤　佐佐木火球連發飆164公
史上最低票數當選人！「僅得17票」
快訊／柏格茲賽前虧「別再全壘打了！」　林子偉霸氣回應
中華隊奪首勝！全場狂吼「Team Taiwan」　德記者：太
快訊／小綠綠好神！　北一女狂勝31分挺進HBL冠軍戰
荷蘭選手小心聊中華隊　教頭全說了
《黑暗榮耀》空姐「18禁露點戲」掀論戰！　韓網看傻
2萬球迷鼓噪極大挑戰！　荷蘭教頭：全場不會停下來...

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3惡犬掙脫牽繩撲咬路人！女路人受傷痛到彎腰　飼主這下慘了

驚悚車禍！小貨車超速翻覆「木材高速射出」　母載3歲娃嚇傻

偷高檔洋酒留空盒「皇家禮砲藏外套」　愛喝買不起...犯案逾20件

酒駕男闖紅燈拒檢「棄車狂逃百公尺」　通緝犯逃3年...警壓制逮捕

高雄2車街頭追逐！撞民宅影片曝　4煞持棍追擊「伸縮棍破窗」　

大半夜突吐血！馬祖北竿居民情況危急　巡防艇助跨海轉院

台男找觀光客共組「跨國偷蒜集團」！　住處查獲3公噸蒜頭

闖紅燈憂身分曝光...通緝犯一路狂逃　車藏安毒這下慘了

澎湖驚見球棒隊！16歲少年約情敵漁港談判...撂人對嗆　警逮17人

與同學聊天太開心…國中生等公車忘拿40萬長笛！　男順手偷走

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

當百靈果遇到「百靈狗」　凱莉笑翻：偷臭我們吧！

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

3惡犬掙脫牽繩撲咬路人！女路人受傷痛到彎腰　飼主這下慘了

驚悚車禍！小貨車超速翻覆「木材高速射出」　母載3歲娃嚇傻

偷高檔洋酒留空盒「皇家禮砲藏外套」　愛喝買不起...犯案逾20件

酒駕男闖紅燈拒檢「棄車狂逃百公尺」　通緝犯逃3年...警壓制逮捕

高雄2車街頭追逐！撞民宅影片曝　4煞持棍追擊「伸縮棍破窗」　

大半夜突吐血！馬祖北竿居民情況危急　巡防艇助跨海轉院

台男找觀光客共組「跨國偷蒜集團」！　住處查獲3公噸蒜頭

闖紅燈憂身分曝光...通緝犯一路狂逃　車藏安毒這下慘了

澎湖驚見球棒隊！16歲少年約情敵漁港談判...撂人對嗆　警逮17人

與同學聊天太開心…國中生等公車忘拿40萬長笛！　男順手偷走

陳冠宇餵曾峻岳「心靈雞湯」　相信學長陳禹勳為自己拆彈

台荷大戰出奇招！洲際棒球場外豪華餐盒附 「荷包蛋」　民眾瘋搶

藍民代兌現550份雞排祭品文　徐弘庭加碼：明在南港發500杯珍奶

南韓慘輸恐墊底　韓媒點出敗因：賽前移訓美國「寒流下雪」沒練到

贏球啦啦隊淚崩！聲嘶力竭應援回家累癱　林襄相信中華：打爆荷蘭

30歲女皮膚黃！憂「肝出問題」　醫檢查：頻吃1食物

捷克先得分！日游擊手傳球失誤　佐佐木火球連發飆164公里

112年專門職業及技術人員普考　導遊、領隊考試登場

3惡犬掙脫牽繩撲咬路人！女路人受傷痛到彎腰　飼主這下慘了

全球十大最美花道！白河林初埤木棉花季開幕　花況已近5成

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

社會熱門新聞

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

即／南橫公路落石人車受阻　全線中斷

快訊／信義區公寓火警　「父成焦屍」2姊弟困陽台

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

士官長人夫吃女同袍！遭汰除提告國防部

癌逝街友捐消防車　原因暖哭當地人

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

摩鐵幫正妹拍全裸寫真！淫攝影師硬上下場曝

她回憶跳車逃命瞬間　感覺世界都停止

台中警加強臨檢酒店　一片雙球海晃暈

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

更多熱門

相關新聞

2移工酒駕裝傻　警1招破解

2移工酒駕裝傻　警1招破解

高雄楠梓區兩名外籍移工6日凌晨3時許，騎著一輛機車在街頭呼嘯而過，員警發現將兩人攔下，兩人身上都散發濃厚酒味，員警準備酒測時，兩人竟然互推對方是駕駛，讓警方也是一頭霧水，最後員警調閱密錄器畫面，順利找出酒駕的男子，依法送辦。

移工帶書逃竄　原來「內有貓膩」

移工帶書逃竄　原來「內有貓膩」

移工入境自主防疫措施3／15起放寬　有症狀才快篩

移工入境自主防疫措施3／15起放寬　有症狀才快篩

高雄3人木棒隊出沒！ 停車場遇襲殘忍被打斷腿　　

高雄3人木棒隊出沒！ 停車場遇襲殘忍被打斷腿　　

小吃店女上廁所遭「男酒客偷1.6萬元」崩潰

小吃店女上廁所遭「男酒客偷1.6萬元」崩潰

關鍵字：

蒜頭移工觀光客北港鎮水林鄉偷竊

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

「林襄的肚臍」紅到日本！震撼封中華啦啦隊是奇蹟

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！

陸網瞎傳「魔獸搞大台女肚子」！女主角是孫生前女友

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣了

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

張育成開轟　外媒問敬禮？

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

台灣應援震撼世界！WBC官推狂發

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面