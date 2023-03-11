台男找觀光客共組「跨國偷蒜集團」！　住處查獲3公噸蒜頭

▲警方在黃姓主嫌住處起獲3050公斤蒜頭。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣進入農忙時期，3月起北港鎮、水林鄉陸續傳出蒜頭遭竊，警方積極調閱監視器，鎖定黃姓、陳姓男子等2名主嫌，追查發現，2人招攬8名泰國籍旅客、1名越南籍逃逸移工，組成「跨國偷蒜集團」，在深夜竊取農田灌溉大排旁的蒜頭。警方10日將11人逮捕，於黃男住處查扣3050公斤失竊蒜頭，並查出有400公斤蒜頭已被該集團賣出，訊後依加重竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣北港警分局表示，3月份起接連接獲民眾報案，稱栽種於北港鎮與水林鄉農田水利會灌溉大排旁的蒜頭遭竊，分局長陳宏平對於農忙時期，民眾辛苦栽種的蒜頭遭竊嫌竊取甚表重視，立即指示偵查隊長蔡祥裕統合偵查隊及案發派出所共組專案小組積極偵辦，

檢警調閱上百支路口監視器，經分析比對，鎖定黃、陳涉有重嫌，深入調查發現，2嫌以每天1000元為報酬，找來8名持觀光護照來台的泰國籍人士（其中4人逾期停留）以及1名越南籍逃逸移工，要求他們入夜後坐車到指定地點，偷取農田蒜頭。

專案小組10日見時機成熟，動員25名警力，將黃、陳以及11名外籍人士當場拘捕，並在黃男家中查扣未曬乾的蒜頭3050公斤，及做案車輛1輛、犯案工具一批。警方追查發現，該集團已以每公斤45元的價格售出400公斤蒜頭。

▲▼警方逮獲黃男等11人。（圖／記者李政遠翻攝）

北港警分局表示，雲林縣為農業大縣，每年農產品採收期，警方都會執行護農專案保護民眾財產安全。今年蒜頭正要進入採收期，惟該集團不管蒜頭是否已完全成熟，為了自己不法利益，竟僱用持觀光護照來台的外國觀光客及失聯移工，竊取民眾辛苦栽種的蒜頭變賣圖利，造成民眾財產損失。

警方積極偵辦追回被竊蒜頭，全案依加重竊盜罪嫌移請臺灣雲林地方檢察署偵辦，並請檢察官向法院聲請預防性羈押並擴大追查銷贓管道。失聯外勞部分，依入出國及移民法移請移民署專勤隊依法辦理。